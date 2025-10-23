Emir Félix se mostró confiado y dijo que el lunes empieza la carrera hacia 2027

Este mediodía el frente Fuerza Justicialista , encabezado por el PJ, brindó una conferencia de prensa como cierre de campaña oficial, aunque durante toda la jornada estarán recorriendo distintos puntos de la provincia. Los candidatos se mostraron confiados en los resultados del domingo y aventuraron que "el lunes empieza la carrera hacia 2027". Las fuertes declaraciones de Emir Félix .

En una conferencia brindada en la Ciudad de Mendoza, encabezado por los integrantes de la lista Emir Félix, Marisa Uceda, Matías Stevanato, Flor Destéfanis y Fernando Ubieta , se mostraron con confianza de cara a las elecciones 2025 y aventuraron que el mismo lunes empieza el trabajo de cara a las próximas elecciones a gobernador.

"Se ha dado un trabajo de unidad muy importante. De responsabilidad, necesaria frente a lo que tenemos del otro lado" , expresó Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa, en relación con la unidad que logró el Partido Justicialista para encarar esas elecciones en unidad y evitar las internas.

@MFlorDestefanis "Se ha dado un trabajo de unidad muy importante. De responsabilidad, necesaria frente a lo que tenemos del otro lado", dijo la intendenta de Santa Rosa.@PJ_Mza @sitioandinomza pic.twitter.com/emjhQo9Sl2 — Cecilia Zabala (@cecizabalao) October 23, 2025

"Todo este año hemos trabajado en un proceso de reconstrucción del peronismo y estamos encarando la segunda etapa. Está bueno lo que está pasando con el Justicialismo en Mendoza. El peronismo tomó la decisión de salir y estar muy cerca de los vecinos", agregó el intendente de Maipú.

Por su parte, la candidata a diputada nacional en segundo término, Marisa Uceda, señaló que "el peronismo movilizado está imparable". "Hemos abarcado toda la provincia. Es nuestra responsabilidad representar lo nuevo. La realidad se empieza a cambiar este domingo. Pocas veces una elección de medio término ha sido tan importante como ésta", dijo Uceda.

Y adelantó lo que esperan para el domingo: "Ojalá te pueda acompañar, Emir". "Seguro que sí", respondió el primer candidato a diputado nacional, lo que encendió los aplausos en el auditorio del hotel Tower.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 12.10.23 PM (1) Marisa Uceda y Emir Félix protagonizaron un gracioso cruce.

Emir Félix, confiado y con críticas a Cornejo y Milei

"Hemos trabajado todo este tiempo en generar propuestas que apunten a la necesidad de urgencia. Aquí está la diferencia entre lo urgente y lo importante. Tenemos situaciones de necesidades, de urgencia que los mendocinos nos necesitan y nosotros tenemos que estar eh muy activos", expresó Emir Félix.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cecizabalao/status/1981375445351211155&partner=&hide_thread=false “Toda la política Mendocina debiera estar junta para defender a Mendoza. Pero no contamos ni con el gobierno provincial, ni con los otros candidatos.

Los resultados no son todo, con el camino. El 26 comienza el proyecto 2027”, dijo @emirfelixok @sitioandinomza pic.twitter.com/GZhwZRt3KI — Cecilia Zabala (@cecizabalao) October 23, 2025

En reiterados momentos, Félix insistió que el objetivo es " ponerle un límite al gobierno nacional". "Creo que nos va a ir muy bien. Estamos convencidos de que hemos hecho el trabajo adecuado para esta etapa de crecimiento del justicialismo de Mendoza".

La reconstrucción del Partido Justicialista

Luego de un proceso para evitar las internas y llegar a estas elecciones en unidad, el balance de Félix es: "Nosotros necesitamos un peronismo más amplio. Eso nos fortalece y amplía nuestro frente de acción y de trabajo. Eso suma fuerzas. Nosotros vamos a seguir apostando a un sistema de tolerancia interna que entienda bien que las diferencias son productivas, no son divisorias, sino que nos enriquecen".

WhatsApp Image 2025-10-23 at 12.10.26 PM (1) Referentes peronistas estuvieron presentes en el cierre de campaña.

Críticas al Gobierno

Parte del discurso de Félix estuvo enfocado en cuestionar tanto al gobierno de Javier Milei como el de Alfredo Cornejo: "Lo único que le ha quedado es la campaña del miedo, la campaña de descalificarnos porque de esa manera ocultan. Cómo explican tener narcos en las listas, tener las dificultades que tienen en su estructura política y el desastre de la economía", cuestionó.

Sabemos que hay dos años más que tiene este gobierno, que nosotros tenemos que buscar un sistema de convivencia para que el gobierno termine su ciclo. Cuando nosotros hablamos de plantear un límite es para dejar un claro mensaje de que tiene que cambiar el rumbo porque vamos a hacia un desastre mucho más complejo de lo que ellos dicen", agregó Emi Félix.

"Todos los indicadores demuestran que lo peor está por venir si ellos no cambian el rumbo. Nosotros sabemos que el gobierno tiene que estar dos años más. Lo que no le podemos permitir es que destruya todo en su paso. Haber ganado una elección, no te da derecho a destruirlo todo, a destruir la educación pública, a destruir la salud pública, a destruir todas las instituciones que forman parte de las necesidades de los argentinos", sostuvo Félix.

"Hemos tenido que caer con un presidente que se humilla tirándose a los pies de Donald Trump, avergonzando la Argentina en el mundo", cuestionó.

"El lunes Cornejo deja de ser mileista"

"El lunes Cornejo deja de ser mileista". Lo único que le importa es sostener su poder y se puede aliar hoy con Milei, mañana con del Caño, pasado cualquier cosa. Esto es Alfredo Cornejo. Creo que su debilidad política de apoyo en la comunidad hace que tenga que aliarse con cualquiera que le vaya un poquito fuerte", lanzó contra el gobernador.

De cara a 2027

Félix dijo que a partir del mismo lunes "vamos a estar organizados como fuerza política". "Tenemos la vocación de gobernar Mendoza, porque entendemos que el proceso de Cornejo se quedó sin ideas, que no está resolviendo ni los problemas de salud, ni los problemas de educación, no está resolviendo los problemas de la producción. Mendoza tiene los peores indicadores a nivel productivo y este modelo a la provincia que más perjudica es a Mendoza".

"Como fuerza política hemos demostrado que tenemos la capacidad de movilización, de entendimiento y de comprensión de lo que nos pasa".

WhatsApp Image 2025-10-23 at 12.10.27 PM Emir Félix y Marisa Uceda.

"Tenemos la expectativa de seguir creciendo como fuerza política porque queremos y estamos haciendo el peronismo que los mendocinos necesitan. Tenemos el recurso humano necesario para poder gobernar Mendoza", agregó Emir Félix.