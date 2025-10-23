Elecciones 2025: así cerraron campaña todas las fuerzas políticas de Mendoza

El próximo domingo 26 de octubre los argentinos y mendocinos volverán a las urnas para votar a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura y concejales en doce departamentos . Entre el miércoles y jueves, las fuerzas políticas que compiten en las elecciones 2025 Mendoza tuvieron sus actos de cierre de campaña. El objetivo: elevar un mensaje de optimismo a la militancia y convencer a los indecisos .

Frente a militantes radicales y libertarios, Alfredo Cornejo y Luis Petri cerraron la campaña con un mensaje de optimismo , revelando que consideran "satisfactorio" obtener una ventaja de diez puntos sobre el peronismo , la segunda fuerza según las encuestas. Señalaron que este objetivo se alinea con el último resultado electoral en la provincia y sería un respaldo clave para robustecer la representación parlamentaria de Javier Milei y mantener el rumbo macroeconómico del oficialismo.

Ambos dirigentes hicieron hincapié en la importancia de la participación ciudadana y convocaron a los mendocinos a ejercer su derecho al voto. Cornejo expresó su expectativa de que la concurrencia en Mendoza supere la de otras provincias, mientras que Petri destacó que este comicio es "bisagra para el futuro del país" y un espaldarazo para avanzar con las reformas que Argentina necesita .

En el cierre de campaña del frente Fuerza Justicialista , Emir Félix y Marisa Uceda destacaron la unidad del peronismo como clave para enfrentar las elecciones del domingo y haber evitado grietas internas. Durante la conferencia de cierre, los candidatos remarcaron su contacto con los vecinos y la movilización provincial , resaltando que este comicio es fundamental y que “el lunes empieza la carrera hacia 2027”.

Félix hizo hincapié en la diferencia entre lo urgente y lo importante, criticó al gobierno nacional y al de Alfredo Cornejo, y advirtió sobre la necesidad de establecer un límite para evitar un rumbo perjudicial para Mendoza y el país. Además, adelantó que el peronismo seguirá organizado tras los comicios, con la vocación de gobernar la provincia y consolidar el crecimiento del partido en el mediano plazo.

Cierre de Campaña Partido Justicialista. PJ Foto: Yemel Fil

Provincias Unidas: romper la polarización y sorpresa en las urnas

En el cierre de campaña de Provincias Unidas - Defendamos Mendoza, Jorge Difonso destacó que su frente buscará romper la polarización y ser la "sorpresa" del domingo. El acto se realizó en un escenario poco convencional, a orillas del Dique Cipolletti, y contó con la presencia de los candidatos a diputados y senadores provinciales del frente, que integran varias agrupaciones locales y nacionales.

Difonso subrayó que el objetivo es cambiar la situación actual sin volver al kirchnerismo y afirmó que la alianza es una garantía de gestión para Mendoza, recorriendo pueblos y ciudades para acercarse a los vecinos. Además, compartió detalles de su jornada electoral y reafirmó su compromiso de estar cerca de la gente y de los recursos naturales de la provincia.

23 de octubre, cierre de campaña provincias unidas, jorge difonso Foto: Yemel Fil

Frente Verde: esperanza y contacto directo con los vecinos

El Frente Verde cerró su campaña con un encuentro abierto en el Parque Central, destacando la importancia de caminar, escuchar y dialogar con los vecinos. Los candidatos Mario Vadillo, Belén Bobba, Emanuel Fugazzotto, Ernesto Mancinelli y Dugar Chappel resaltaron que su espacio busca proponer soluciones reales a los problemas cotidianos y consolidarse como una alternativa sólida frente a los extremos políticos.

Durante el acto, los referentes del frente enfatizaron que la campaña no termina el domingo, sino que continúa con la construcción de una fuerza provincial fuerte y con visión hacia 2027. Además, destacaron el compromiso del Frente Verde con la agenda ambiental, social y de derechos ciudadanos, y cerraron la jornada con actividades de proximidad y participación ciudadana, transmitiendo un mensaje de esperanza y cercanía con la comunidad.

Frente Verde, Mario Vadillo, cierre de campaña 23-10-25 Foto: Prensa Partido Verde

FIT-Unidad: volver a la Legislatura y mantener la voz crítica

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) cerró su campaña en la Plaza Independencia, con Micaela Blanco Minoli y Lautaro Jimenez como cabezas de lista. La fuerza apuntó a captar votos indecisos y aseguró que su objetivo es volver a ingresar a la Legislatura provincial, para dejar de ser lo que consideran una “escribanía” del oficialismo.

Durante el acto, los referentes enfatizaron que su consigna, “el voto que no se vende, la banca que no se calla”, refleja su compromiso de oposición firme frente a Cornejo y Milei, buscando desenmascarar pactos de silencio y enfrentar los planes de ajuste del gobierno en la provincia y el país.

Micaela Blanco Minoli, cierre de campaña, FIT Unidad 23-10-25 Foto: Prensa Frente de Izquierda

Frente Libertario Demócrata: apoyo a Milei, pero contra Cornejo

El Frente Libertario Demócrata (FLD) cerró su campaña en la ciudad de Mendoza con Gabriel Sottile a la cabeza, acompañado por la diputada nacional Mercedes Llano y los candidatos a diputados y legisladores provinciales. Durante el acto, el espacio convocó a los ciudadanos a participar en las elecciones del domingo 26 de octubre y reafirmó su alineamiento con políticas liberales a nivel nacional implementadas por Javier Milei.

Sottile destacó que el frente se opone a modelos populistas y estatistas en la provincia, y enfatizó la importancia de promover la libertad, el libre mercado y la defensa de la propiedad privada. Llano agregó que, si bien el rumbo nacional es respaldado por su espacio, no perciben un correlato similar en la gestión provincial. El acto reunió a los candidatos de los cuatro distritos provinciales y reafirmó la presencia del FLD en toda Mendoza.

Gabriel Sottile, Mercedes Llano, cierre de campaña Frente Libertario Demócrata 2025 Foto: Prensa Frente Libertario Demócrata

Protectora: cercanía, compromiso y "encender Mendoza"

Protectora Fuerza Política cerró su campaña con una jornada de recorridos y encuentros con vecinos, manteniendo su estilo de trabajo participativo. Los candidatos Carolina Jacky, Daniel Orozco y José Luis Ramón destacaron la importancia de escuchar a la ciudadanía, abordar las necesidades de los barrios y defender los derechos de jubilados, consumidores y trabajadores.

Durante el acto de cierre en la terraza de La Olla, Ramón y Orozco resaltaron logros legislativos y compromisos concretos para garantizar educación, salud, cultura y servicios básicos, mientras que Jacky insistió en la necesidad de equidad para todos los mendocinos. El mensaje final fue un llamado a la participación y a “encender Mendoza”, slogan de campaña del espacio.

José Luis Ramón, Carolina Jacky, cierre de campaña Protectora 23-10-25 Foto: Prensa Protectora

Partido de los Jubilados: doble acción como cierre de campaña

El Partido de los Jubilados de Mendoza cerró su campaña con dos iniciativas que combinaron presentación legislativa y acciones judiciales. Por un lado, presentó un proyecto ante el Senado provincial para crear un Sistema de Trazabilidad Legislativa, que permita seguir en tiempo real el cumplimiento de las leyes sancionadas y establecer un Observatorio Honorario de Seguimiento integrado por universidades, organizaciones sociales y representantes ciudadanos.

En paralelo, el partido formalizó una alianza con el Estudio Jurídico Vaira Leyton · Magdalena & Asociados y anunció el inicio de acciones legales contra organismos nacionales como PAMI y ANDIS, enfocadas en garantizar los derechos de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Los referentes del espacio destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer la rendición de cuentas y ofrecer herramientas concretas para la ciudadanía, señalando que la campaña concluye con hechos y no solo propuestas.