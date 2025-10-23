23 de octubre de 2025
Cierre de campaña

Javier Milei en Rosario: "Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina"

El Presidente brindó un discurso ante una multitud, acompañado por gran parte de su gabinete. Qué dijo Javier Milei.

Javier Milei en Rosario: Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina

Javier Milei en Rosario: "Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina"

 Por Sofía Pons

El presidente Javier Milei realizó el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Rosario. La militancia, incluido el movimiento "Las Fuerzas del Cielo", acompañaron al mandatario con banderas y carteles. En su discurso apuntó contra el Congreso y la oposición, mientras que destacó sus logros de gestión.

"Es una alegría enorme que justamente hoy terminemos y hagamos el cierre de la campaña donde el General Belgrano creó la Bandera Argentina", expresó Milei en el inicio de su discurso.

Además, amplió la referencia histórica: "Como nota de color, el General Belgrano había estudiado en la Universidad de Salamanca, el lugar donde nació el liberalismo. ¡Vaya que tiene tradición liberal este país!".

Milei cierre1

A su vez, destacó la importancia de las elecciones del domingo. "En Argentina siempre tomamos a las elecciones de medio término como irrelevantes, en las que el resultado no defendia nada, mas que la figura politica de turno, eso es lo que les quieren ahcer creeer los politicos, quieren fomentar la apatia, pero nosotros vamos a ir a darles vueltas las urnas, vamos a ganarles con toda la fuerza de la libertad.

Javier Milei pidió apoyo en el cierre de campaña

Tras visitar distintos puntos del país, el jefe de Estado resaltó el esfuerzo que requirió la campaña. "Desde que arrancó la campaña puse gran parte de mi esfuerzo en transmitirle a la sociedad una cosa: este gobierno es distinto, somos el primer gobierno liberal libertario, no solo de la Argentina, sino el primero de toda la historia del mundo", indicó.

El Presidente dijo que durante 40 años los argentinos han vivido con problemas como inflación, pobreza e indigencia, los cuales "hasta hace poco parecían eternos". "Se atacaban las consecuencias y no las causas. Los argentinos en 2023 dijeron basta", expresó.

En otro pasaje de su discurso, se refirió a los obstáculos que planteó el Congreso a sus planes de gestión. "Hace casi dos años cuando nos tocó asumir, me comprometí con ustedes y aunque fuera duro me iba enfrentar a los problemas de raíz. Por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y lo hicimos", manifestó.

Además, expresó: "Durante el primer año pudimos sacar leyes importantes, hacer las reformas estructurales más grandes de la historia argentina, nos aprobaban todo porque creían que iba a salir mal. Sin embargo, este año con la economía a todo vapor se encendió la máquina de impedir".

Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina. Por eso es tan importante ir a votar el domingo, tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar en las reformas que Argentina necesita. Hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar la Argentina. Por eso es tan importante ir a votar el domingo, tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar en las reformas que Argentina necesita.

Milei dijo que necesita un Congreso sólido para concretar las iniciativas que plantea para mejorar la situación del país. "Esto, lejos de mis objetivos, no es la panacea, pero bajar la inflación, la pobreza y la indigencia nos muestra que es el camino correcto, por eso les pido que el domingo nos sigan acompañando", dijo.

Halagos para el gabinete en medio de renuncias

En las últimas horas, renunció el canciller Gerardo Werthein y se espera que se concrete la salida del minitro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, el Presidente destacó los logros de cada ministro, sin mencionar a los que dejan la gestión.

"Esta ciudad y esta provincia estaba infectadas y condenadas por el narcotráfico, hasta que llegó la doctora (Patricia) Bullrich con el Plan Bandera y los sacamos a patadas", expresó sobre el trabajo de la ministra de Seguridad.

También destacó al titular de la cartera de Defensa y candidato a diputado nacional por Mendoza. "Después de haber abandonado a nuestras Fuerzas Armadas, de la mano del ministro Luis Petri, hoy Argentina es la 24ª potencia mundial y a partir del mes de diciembre vamos a ver llegar a nuestros F-16", destacó.

