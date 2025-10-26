Elecciones 2025: a una hora del inicio de los comicios, Emanuel Fugazzotto emitió su voto en Las Heras

Emanuel Fugazzotto, candidato del Partido Verde, votó en Las Heras.

Por Celeste Funes







Pasadas las 8 de la mañana, varios mendocinos ya hacían filas en las escuelas de la provincia para participar de las elecciones 2025. Uno de ellos fue el candidato a diputado provincial por el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, quien invitó a ser parte de esta jornada democrática desde una escuela de Las Heras.

“Participar de las elecciones y emitir nuestro voto es una herramienta para que seamos nosotros mismos quienes decidamos nuestro futuro. Las urnas son un lugar para depositar esperanzas y no odios”, expresó el legislador desde la escuela Cristo de la Frontera. Allí, precisó que sufragar "es también cumplir con una obligación democrática”, y remarcó que cada voto define “el rumbo de nuestra provincia, nuestros municipios y nuestro país”.

Tras emitir su voto, Fugazzotto sentenció que “decidir hacia dónde queremos que transiten los destinos de Mendoza es una responsabilidad compartida y una muestra de madurez democrática”.

Con algunas demoras en las escuelas arrancó la jornada electoral en Mendoza Las elecciones 2025 ya se viven en la provincia de Mendoza y el arranque se dio con algunas demoras y algunos inconvenientes en la constitución de las mesas, generando fastidio entre los primeros votantes que acudieron a los centros de sufragio a primera hora de la mañana.

Si bien se esperaba que las mesas abrieran puntualmente a las 8, la mayoría de los establecimientos reportó un inicio con un retraso de aproximadamente 15 minutos.