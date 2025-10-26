26 de octubre de 2025
Inseguridad en plena campaña

Elecciones 2025: Asaltaron al diputado y candidato a senador Pablo Cervi en su casa

A pocas horas de las elecciones 2025, el dirigente de La Libertad Avanza fue atacado por delincuentes que lo golpearon y gatillaron un arma.

Por Sitio Andino Política

A pocas horas de que inicien las elecciones 2025, Pablo Cervi, diputado nacional y candidato a senador por La Libertad Avanza, fue víctima de un asalto que puso en riesgo su vida y la de su familia. El ataque se produjo mientras Cervi se encontraba en su casa acompañado de sus seres queridos, quienes resultaron ilesos aunque profundamente afectados por la situación.

Durante el asalto, los agresores no solo golpearon a Cervi, sino que también accionaron el gatillo de un arma en varias ocasiones, sin que el disparo se concretara. “Le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, según relataron fuentes cercanas al entorno del diputado. Tanto Cervi como su familia lograron salir físicamente indemnes, aunque el impacto emocional fue considerable.

El entorno de Pablo Cervi denunció que la zona donde ocurrió el hecho se encontraba “liberada”, lo que, a su juicio, agrava el incidente, especialmente por la proximidad de las elecciones legislativas. “Desde su entorno denuncian que la zona estaba liberada, lo que agrava la situación a pocas horas de las elecciones legislativas”, señalaron allegados al candidato.

A través de su perfil en Twitter Cervi expresó su malestar por la falta de seguridad. De manera concisa expresó: “Neuquén zona liberada. El 101 no funciona”.

Elecciones 2025: el tuit del diputado Pablo Cervi

El reclamo planteado por medio de las redes sociales refiere a la situación que debió atravesar tras el violento asalto. Allegados y familiares señalaron que, al intentar recurrir al 101 —el número de emergencias local—, la línea no respondió y la policía tardó más de treinta minutos en arribar. Este retraso, afirmaron desde el círculo cercano, alimentó la incertidumbre ante un contexto ya tenso por la proximidad de las elecciones legislativas.

Según puntualizaron, en ese sector no habría presencia policial, lo que consideran agravante dada la cercanía de los comicios. Esta percepción, subrayaron, incrementa la alarma por la posibilidad de nuevos episodios similares en un momento crucial para la política local.

Desde el entorno del diputado enfatizaron la necesidad de una intervención inmediata por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad nacional. Solicitaron “garantizar la seguridad de los candidatos, sus familias y la ciudadanía en general”, remarcando la gravedad de lo sucedido y la preocupación ante eventuales riesgos políticos o personales.

Pese al brutal ataque sufrido horas antes de los comicios, el entorno del diputado aseguró que él se encuentra en buen estado físico. Además, el hecho está siendo investigado por la fiscalía y la policía provincial, quienes realizaron pericias en la vivienda y buscan dar con el paradero de los atacantes.

