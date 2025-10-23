Incertidumbre en el Valle de Uco: productores mendocinos en alerta por el ajo barato de China

La economía agrícola del sur de Mendoza hoy atraviesa una situación crítica. Productores reclaman medidas urgentes al Estado para sostener la actividad , mientras advierten que la llegada de ajo barato desde China a Brasil , destino del 65% de las exportaciones mendocinas , pone en riesgo la competitividad y vuelve insostenible la producción local .

En diálogo con Noticiero Andino , Mario Leiva , presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco , explicó que la causa principal del problema comercial -y que provocó la salida de varios productores - fue la eliminación del recurso antidumping en el Congreso de Brasil , una medida de defensa comercial cuya ausencia los deja en desventaja .

“Una caja de ajo argentino puesta en Brasil costaba entre 18 y 20 dólares . Al abandonar la protección antidumping, Brasil está ingresando ajo chino a 16 dólares la caja . No hay forma de competir”, afirmó Leiva.

La pérdida del mercado brasileño con el ajo mendocino representaría más del 60% de la producción.

Ante esa situación, muchos productores mendocinos se encuentran sin alternativas. “ Lo hacen sin dar opciones , sin generar cupos o negociar una salida, dejando en la ruina a quienes hoy ya están ofreciendo el kilo de ajo a 200 pesos ”, añadió.

Leiva subrayó que el recurso humano existe, pero faltan herramientas legales y políticas que garanticen previsibilidad: “No podemos depender de si se abre o no una barrera de dumping ”.

El dirigente también consideró que esta crisis debería servir como advertencia para los futuros senadores mendocinos. Propuso avanzar hacia un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) adaptado al sector agropecuario provincial: “Si no se trabaja en la renovación tecnológica, en créditos blandos con tasas menores a la LIBOR y financiamiento a 20 o 25 años para energía solar en los sistemas de riego, el sector agropecuario-ganadero desaparecerá ”.

Finalmente, Leiva recordó la magnitud del problema: “De las 15.000 hectáreas de ajo que tiene Mendoza, el 65% se exporta a Brasil; el resto va a Taiwán y otros mercados, pero en proporciones mínimas”, concluyó.

Mirá la entrevista completa: