"Cada vez se abandonan más fincas": el Valle de Uco expone la crítica situación de la economía regional

Aunque en los últimos días la minería tomó protagonismo como un potencial para la economía de Mendoza , el sector agrícola -otra matriz tradicional - atraviesa un momento crítico que enciende alarmas para las economías regionales . Mario Leiva , presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco , señaló ante Noticiero Andino que “ se rompió la cadena de pago ” y advirtió que, de no revertirse la situación, podría generar la desaparición de muchos productores .

Para comenzar, Leiva expresó su preocupación por el presente adverso del sector agrícola en Mendoza : "Hoy se está dando un proceso bastante preocupante porque se ha roto la cadena de pago. Hay devolución de cheques electrónicos , cosa que nunca había pasado. Los pagos se están alargando y retrasando mucho, y eso hace que el productor, que en este momento necesita capital de trabajo para encarar la próxima temporada , no lo tenga", explicó.

También se refirió a los pedidos realizados al gobierno provincial para extender el capital de trabajo destinado a las viñas : "Las economías regionales están complicadas por la falta de competitividad, dada la relación que hubo hasta ahora entre el dólar y los precios de exportación . A eso se suma que t enemos inflación en dólares ".

Hoy la logística para las economías regionales es muy cara. No hemos resuelto los costos fijos, que cada vez son más altos, tanto laborales como impositivos. Hoy la logística para las economías regionales es muy cara. No hemos resuelto los costos fijos, que cada vez son más altos, tanto laborales como impositivos.

Otra advertencia que hizo sobre el presente del Valle de Uco estuvo vinculada a la falta de capital de trabajo para pequeños y medianos productores: "Cada vez se abandonan más fincas, la economía se concentra más y vamos hacia una pérdida importante de productores".

"Nuestra clase política no entendió al productor", recalcó Leiva, señalando que la ruralidad no solo contribuye a la construcción de una sociedad, sino que también es clave para la economía y la industria. "Si la ruralidad entra en quebranto o la economía se concentra demasiado, nuestros pueblos se van a achicar".

Muchos jóvenes se van porque no encuentran la posibilidad de continuar con lo que hicieron sus padres.

Si bien no espera soluciones del gobierno nacional, confía en que la provincia pueda resolver parte del problema. Sin embargo, se refirió al debate sobre el cambio de la matriz productiva y rechazó que la minería pueda reemplazar a la agricultura mendocina: "Pienso que todo lo que producen nuestras economías regionales no lo va a poder reemplazar la exportación minera en mucho tiempo".

