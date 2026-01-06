La provincia de Mendoza, un destino ideal para disfrutar durante los feriados de 2026

Cómo disfrutar la provincia de Mendoza durante los feriados de 2026.

La provincia de Mendoza ofrece durante todo el año actividades relacionadas con la naturaleza, excelente enogastronomía, grandes propuestas de diversión nocturna y una impactante agenda cultural. Cada feriado de este año nos permitirán seguir descubriendo todo lo que Mendoza tiene para ofrecer.

Sí de contacto con la naturaleza se trata, se puede disfrutar de diversos espejos de agua, con playas públicas y privadas y actividades de turismo aventura, en verano; nieve en el invierno, montañas, valles y mucho más. El turismo del vino y gastronómico cuenta con más de 230 bodegas abiertas a los visitantes y restaurantes para todos los gustos y presupuestos .

Por todo esto, el calendario de feriados 2026 en Argentina vuelve a presentar un escenario favorable para el turismo interno y la planificación de escapadas, con una combinación de feriados nacionales, feriados trasladables, días no laborables y fines de semana con fines turísticos, establecidos por la Ley 27399, el Decreto 614/2025 y la Resolución 164/2025.

La normativa permite ordenar los descansos a lo largo del año , favoreciendo la generación de fines de semana largos y extralargos, así como la previsibilidad para el sector turístico, productivo y educativo.

Feriados trasladables: cómo funcionan en la provincia de Mendoza y el país

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 27399, los feriados nacionales que coincidan con martes o miércoles se trasladan al lunes anterior; jueves o viernes se trasladan al lunes siguiente. En el caso de aquellos que caen un día lunes, se mantienen sin modificaciones.

A su vez, el Decreto 614/2025 establece que los feriados que coincidan con sábado o domingo podrán trasladarse al lunes posterior o al viernes anterior, según determine la Autoridad de Aplicación.

Feriado mes a mes: qué ofrece el calendario 2026

Enero

El año comenzó con un feriado nacional fijo que cayó en plena semana, generando un corte laboral intermedio, ideal para quienes toman vacaciones largas o hacen pausas cortas dentro del período estival.

Febrero

Es uno de los meses más atractivos del año en materia de descanso. El Carnaval vuelve a consolidarse como un fin de semana extralargo, con alto impacto turístico en todo el país y fuerte movimiento hacia destinos tradicionales y emergentes.

El lunes 16 y martes 17 son feriados por Carnaval, conformando un fin de semana XL, que irá del sábado 14 al martes 17 de febrero.

Marzo

Presenta dos días que, también conforman un fin de semana XL. Se trata del lunes 23, día no laborable con fines turísticos, y el martes 24, que es un feriado inamovible, por conmemorarse el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Así se configura un fin de semana que invita a viajar del sábado 21 al martes 24.

Abril

Abril suele combinar feriados que generan fines de semana largos y, en algunos casos, semanas con jornadas interrumpidas, lo que impacta tanto en la actividad turística como educativa.

El jueves 2 es un feriado inamovible, por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. A su vez, es un día no laborable, por ser Jueves Santo. El 3 es un feriado inamovible, por ser Viernes Santo. Esto genera otro fin de semana XL, del jueves 2 al domingo 5.

Mayo

El mes presenta feriados patrios de fuerte arraigo histórico. Dependiendo del día de la semana en que caigan, pueden dar lugar a fines de semana largos o a feriados entre semana, ideales para pausas breves.

El viernes 1 es feriado inamovible, por conmemorarse el Día del Trabajador. Esto conformará un fin de semana XL, hasta el domingo 3.

El lunes 25 también será un feriado inamovible, al celebrarse el Día de la Revolución de Mayo. También este día hará que podamos disfrutar de un fin de semana largo, del sábado 23 al lunes 25.

Junio

Es uno de los meses más favorables del primer semestre. Ofrece dos feriados nacionales, lo que permitirá un fin de semana largo, muy aprovechado para turismo de cercanía y destinos de invierno anticipado.

El lunes 15 será feriado trasladable, por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, que ocurrió un 17/6. Esto conformará un fin de semana largo, del sábado 13 al lunes 15.

El sábado 20 será feriado inamovible, al conmemorarse el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. A diferencia de otros años, esta vez no se genera un fin de semana largo.

Julio

Con las vacaciones de invierno en varias provincias, los feriados que caen entre semana funcionan como refuerzo del receso escolar, aunque no siempre generan fines de semana largos.

Contaremos con un fin de semana XL conformado por los días jueves 9, feriado inamovible por celebrarse el Día de la Independencia; el viernes 10, feriado turístico, día no laborable con fines turísticos, y los días sábado 11 y domingo 12.

Agosto

Presenta un feriado nacional trasladable que, de acuerdo con la normativa, no se modificará y se transformará en fin de semana largo, convirtiéndose en uno de los momentos clave para escapadas cortas. Se trata del lunes 17, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Será fin de semana L, desde el sábado 15.

Septiembre

Septiembre no ofrecerá feriados.

Octubre

Incluye un feriado nacional trasladable que históricamente genera uno de los fines de semana largos más aprovechados del año, con fuerte movimiento turístico, especialmente en destinos de naturaleza y vino. Se trata del lunes 12, feriado trasladable por ser el Día de la Raza.

Noviembre

Es uno de los meses estratégicos para el turismo, ya que cuenta con un feriado trasladable, que conforma un fin de semana ideal para hacer una escapada.

El lunes 23 será el feriado trasladable, ya que el Día de la Soberanía Nacional caerá este año el viernes 20.

Diciembre

El lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y, con el martes 8, que es feriado inamovible, por la Inmaculada Concepción de María, conformarán un fin de semana XL desde el sábado 5.

A su vez, el viernes 25 será feriado inamovible, por celebrarse la Navidad.

Resumen: para disfrutar

Habrá 12 fines de semana largos este año.