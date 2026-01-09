Trump avanza con las petroleras y dijo que Estados Unidos decidirá quién explota el petróleo venezolano

El líder norteamericano reunió a los principales empresarios del petróleo de EEUU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio un paso clave en su estrategia sobre Venezuela al asegurar que Washington decidirá qué empresas petroleras podrán operar en el país , en el marco de un ambicioso plan para reactivar la industria energética venezolana sin intermediación directa del gobierno chavista .

Las definiciones se produjeron durante un encuentro en la Casa Blanca con directivos de las principales petroleras internacionales , donde Trump prometió seguridad total para las inversiones privadas y habló de desembolsos que podrían superar los 100.000 millones de dólares .

Durante la reunión, Trump fue enfático al marcar que las negociaciones no se realizarán con Caracas, sino directamente con su administración. “Ustedes están negociando con nosotros, no con Venezuela” , advirtió a los ejecutivos del sector energético.

El mandatario sostuvo que Estados Unidos actuará como garante y decisor del proceso: “Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar y vamos a cerrar el acuerdo” , afirmó, al tiempo que remarcó que las empresas invertirán capital privado y no fondos públicos.

Trump también explicó que uno de los principales obstáculos históricos para operar en Venezuela fue la falta de garantías, algo que —según prometió— ahora estará resuelto bajo la protección del gobierno estadounidense.

Inversiones millonarias y seguridad para las empresas

El presidente norteamericano aseguró que las compañías invertirán al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la infraestructura de petróleo y gas del país sudamericano. “No necesitan dinero del gobierno, pero sí necesitan protección del gobierno”, sintetizó.

Según Trump, las empresas contarán con garantías de seguridad, sin necesidad de desplegar tropas estadounidenses, mediante coordinación con actores locales y la posibilidad de seguridad privada complementaria.

Además, anticipó que las petroleras emplearían mayoritariamente mano de obra venezolana, destacando la experiencia técnica de los trabajadores del sector y el alto nivel de desempleo en el país.

El petróleo de Venezuela, en el ojo de Estados Unidos tras la intervención de la administración Trump.

Quiénes participaron del encuentro con Trump

En la reunión participaron representantes de Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Repsol, Shell, Halliburton, Marathon, Valero, Eni, Trafigura, Vitol Americas, entre otras firmas del sector energético global.

Trump había anticipado el encuentro en su red Truth Social, donde subrayó que asistirían “las mayores compañías petroleras del mundo”, en un gesto que buscó reforzar la señal política hacia los mercados.

Pese al entusiasmo del gobierno estadounidense, sectores de la industria mantienen cautela por los antecedentes de nacionalizaciones, sanciones y embargos, además del bajo nivel actual de producción.

El potencial petrolero de Venezuela y las sanciones

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas en la Faja del Orinoco, aunque requiere altas inversiones y tecnología avanzada para su explotación.

Sancionada por Estados Unidos desde 2019, su producción cayó drásticamente. Según la OPEP, en 2024 representó apenas el 1% de la producción mundial, tras años de subinversión y restricciones comerciales.

Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense con operaciones activas, aportando junto a PDVSA cerca del 27% de la producción nacional, unos 242.000 barriles diarios.

Señales de acercamiento político y geopolítico

Las definiciones energéticas se dieron en paralelo a movimientos diplomáticos entre Washington y Caracas. Trump habló de una cooperación creciente con la administración de Delcy Rodríguez, a quien calificó como una aliada circunstancial, y remarcó que Estados Unidos no quiere presencia de Rusia ni China en el sector petrolero venezolano.

El mandatario también sostuvo que su gobierno está reduciendo selectivamente las sanciones, con el objetivo de permitir la venta y el transporte de crudo venezolano en los mercados globales, siempre bajo control estadounidense.

En ese contexto, el petróleo aparece como el eje central del nuevo esquema de poder, negociación y reconstrucción económica que Trump busca imponer sobre Venezuela, con las petroleras como protagonistas y con Washington como árbitro del negocio.