Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "solo el tiempo dirá" cuánto se extenderá la supervisión sobre Venezuela. Al ser consultado sobre si podría mantenerse un año o más, el norteamericano declaró: "Yo diría que mucho más tiempo".
Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de la administración de su país anunciaran que planean asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.
"Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con él", dijo el mandatario en una entrevista con el diario The New York Times, informó Noticias Argentinas. “Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente", agregó.
Donald Trump y la intervención en Venezuela
Al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar, Trump afirmó: "Solo el tiempo lo dirá".
Además, al hablar del gobierno interino del país llevado a cabo por Delcy Rodríguez, dijo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario".
A su vez, se indicó que, si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de Estados Unidos, los demócratas reiteraron sus advertencias contra una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara, según señaló el medio estadounidense.
Venezuela comprará productos de Estados Unidos, anunció Donald Trump
Detalló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas. El Presidente calificó la medida como “una decisión acertada y muy beneficiosa tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos”.