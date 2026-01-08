8 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Declaraciones

Donald Trump dijo que la intervención en Venezuela podría durar años

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "solo el ‍tiempo dirá" cuánto se mantendrá la supervisión sobre Venezuela.

Donald Trump dijo que el control sobre Venezuela podría durar años.

Donald Trump dijo que el control sobre Venezuela podría durar años.

Por Sitio Andino Política

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "solo el ‍tiempo dirá" cuánto se extenderá la supervisión sobre Venezuela. Al ser consultado sobre si podría mantenerse un año o más, el norteamericano declaró: "Yo diría que mucho más tiempo".

Las declaraciones de Trump fueron horas después de que funcionarios de la administración de su país anunciaran que planean asumir el control de la venta del petróleo venezolano de forma indefinida, como parte de un plan de tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, describió a los miembros del Congreso.

Lee además
El mandatario norteamericano hizo nuevos anuncios sobre el tema Venezuela.
Intervención en el país caribeño

Acuerdo petrolero: Trump anunció que Venezuela usará el dinero del crudo para comprar productos de EEUU
Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente del ICE
A quemarropa

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

"Vamos a usar el petróleo y vamos a hacernos con él", dijo el mandatario en una entrevista con el diario The New York Times, informó Noticias Argentinas. “Estamos bajando ‌los precios del petróleo y vamos a estar dando dinero a Venezuela, que necesita desesperadamente", agregó.

Donald Trump y la intervención en Venezuela

Al ser consultado acerca de cuánto tiempo la administración exigirá la supervisión directa de Venezuela, ante la amenaza de una acción militar estadounidense desde una armada en alta mar, Trump afirmó: "Solo el tiempo lo dirá".

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 (02)
Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Nicolás Maduro fue capturado por Estados Unidos.

Además, al hablar del gobierno interino del país llevado a cabo por Delcy Rodríguez, dijo: “Nos está dando todo lo que consideramos necesario".

A su vez, se indicó que, si bien los legisladores republicanos apoyaron las acciones de Estados Unidos, los demócratas reiteraron sus advertencias contra una intervención internacional prolongada sin una autoridad legal clara, según señaló el medio estadounidense.

Venezuela comprará productos de Estados Unidos, anunció Donald Trump

Donald Trump anunció que Venezuela utilizará exclusivamente el dinero obtenido por la venta de su petróleo para comprar productos fabricados en Estados Unidos, en el marco de un nuevo acuerdo petrolero supervisado por Washington.

Detalló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento destinado a mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas. El Presidente calificó la medida como “una decisión acertada y muy beneficiosa tanto para el pueblo venezolano como para Estados Unidos”.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos anunció que controlará la venta del petróleo venezolano de forma indefinida

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

La respuesta de Delcy Rodríguez a Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios"

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Gustavo Petro respondió a las amenazas de Donald Trump: "Por la Patria tomaré de nuevo las armas"

Venezuela, Donald Trump y Maduro: los riesgos para Vaca Muerta y el mercado petrolero global

Trasladaron a Nicolás Maduro para declarar ante el tribunal: quién es el juez a cargo de la causa

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores
financiamiento

Mendoza refuerza con $200 millones programas para comercios y emprendedores

Las Más Leídas

El choque frontal ocurrió en la zona conocida como la curva de Yeso
Tránsito complicado

Fatal accidente en Ruta 7: un argentino murió tras un choque frontal en Horcones

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente del ICE
A quemarropa

Video: una mujer murió tras recibir disparos de un agente de migración de Estados Unidos

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 8 de enero de 2026

El movimiento tuvo lugar alrededor de las 11:16 de este jueves.
Se movió el piso

Un temblor en San Juan se sintió con fuerza en Mendoza: cuál fue su magnitud

Un afortunado apostador se llevó un impresionante premio de más de 1.800 millones en el Quini 6.
Juegos de azar

De dónde es y a qué números jugó el ganador de los 1.800 millones en el Quini 6