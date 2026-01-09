Detención de Maduro: para Milei, el operativo de Estados Unidos fue una "liberación" de Venezuela

El mandatario argentino se mostró a favor de las acciones de EEUU en Venezuela.

El presidente Javier Milei calificó como una "liberación de Estados Unidos a Venezuela" a la acción internacional que terminó con la detención de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores.

Las declaraciones las realizó durante una extensa entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español , donde abordó política regional, economía, relaciones exteriores y las reformas impulsadas por su gobierno.

Integración regional La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur tras más de 25 años de negociaciones

El mandatario volvió a expresar su alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel , cuestionó con dureza al socialismo del siglo XXI y apuntó contra líderes regionales como Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro .

Gran parte de la entrevista estuvo centrada en la situación venezolana. Milei calificó al gobierno de Maduro como una dictadura “narcoterrorista” , lo comparó con el castrismo de los años 70 y sostuvo que el socialismo del siglo XXI utiliza la vía democrática para luego consolidar regímenes autoritarios .

#Política | Detención de Maduro: para Milei @JMilei el operativo de Estados Unidos fue una "liberación" de Venezuela ¿Creés que fue tan así? Abrimos el debate. pic.twitter.com/l7jz93QMEd

Según el Presidente, el régimen venezolano perdió legitimidad al desconocer los resultados electorales y se sostiene en el poder gracias al respaldo de las Fuerzas Armadas. Consultado sobre la acción militar, que finalmente ocurrió el 3 de enero, fue categórico: “Absolutamente. No lo llamaría invasión, lo llamaría liberación”.

Milei afirmó además que el gobierno chavista mantiene vínculos con el narcotráfico y que desplegó acciones de inteligencia y desestabilización en la región contra gobiernos que no comparten su orientación ideológica.

Javier Milei, Donald Trump, Karina Milei 14-10-25 Javier Milei respaldó la intervención norteamericana en Venezuela. Foto: Oficina del Presidente de la República Argentina

Javier Milei: “Estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad”

Ante la consulta sobre qué tipo de apoyo brindará Argentina en la situación venezolana, el jefe de Estado respondió sin matices: “El que me requieran”, aunque aclaró que hasta el momento no recibió pedidos formales.

También desestimó los argumentos que advierten que la intervención refuerza el discurso antiimperialista en América Latina. Para Milei, el eje del debate no es geopolítico, sino la naturaleza ilegítima y represiva del régimen venezolano.

En ese marco, mostró escepticismo frente a las salidas diplomáticas impulsadas por países como Brasil y lanzó una crítica directa: “La solución de los aliados del socialismo del siglo XXI es que no paguen los costos por las aberraciones que hicieron”.

Javier Milei trabaja para un bloque regional “pro libertad”

Durante la entrevista, Milei aseguró que la región atraviesa un cambio de clima político y habló del surgimiento de un bloque de países alineados con las ideas de la libertad. Según indicó, ya existen conversaciones con al menos diez países para avanzar en esa dirección.

“No tenga dudas, estoy trabajando activamente por eso”, afirmó. Explicó que el canciller Gerardo Quirno está a cargo de las gestiones y anticipó que el primer encuentro formal podría realizarse en el primer trimestre de 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sitioandinomza/status/2009728330673570173&partner=&hide_thread=false #Política | “El presidente Milei @JMilei dijo que se está formando un bloque de países contrarios al ‘socialismo del siglo XXI’”.



¿Creés que este bloque puede influir realmente en la región? ¿Qué países deberían integrarlo?pic.twitter.com/L3iAV2oY3f — Sitio Andino (@sitioandinomza) January 9, 2026

El Presidente confirmó que no mantiene diálogo con Lula, a quien considera alineado con el socialismo regional, y admitió su preferencia por un eventual regreso del bolsonarismo en Brasil, aunque aclaró que la decisión corresponde exclusivamente al electorado brasileño.

Economía, inflación y consumo

En el plano interno, Milei defendió el ajuste fiscal implementado por su gestión, al que definió como “el más grande de la historia”. Aseguró que se eliminó el déficit fiscal del Tesoro en el primer mes de gobierno y el del Banco Central en seis meses, con un recorte del gasto público real del 30%.

Sobre los indicadores sociales, sostuvo que la inflación anual bajó de 211% a 3% y que la pobreza cayó al 27,5%, lo que, según sus números, implicó que entre 13 y 14 millones de personas salieran de esa situación.

Reconoció que el consumo en supermercados y shoppings sigue resentido, pero destacó el crecimiento de las ventas por canales electrónicos, como Mercado Libre. Además, rechazó las críticas sobre la desconexión entre la macroeconomía y la vida cotidiana: “La macroeconomía es la suma de la microeconomía”.

Luis Caputo, Javier Milei Javier Milei respaldó la labor del ministro de Economía Luis Caputo. Foto: @JMilei en X

Política exterior: Estados Unidos, China e Israel

Milei profundizó sobre la relación estratégica con Estados Unidos y destacó el respaldo recibido frente a la crisis financiera. Negó que existan contrapartidas ocultas, como concesiones en minerales o políticas migratorias, y fue tajante: “Argentina es un aliado de Estados Unidos”.

Respecto a China, afirmó que se trata de un socio comercial relevante, pero aclaró que la alianza geopolítica de su gobierno es con Estados Unidos e Israel. Confirmó que planea visitar ambos países en 2026 y que evalúa sumar una escala en Ucrania como gesto hacia Volodímir Zelenski.

También se refirió a las preocupaciones estadounidenses por los observatorios chinos en la Patagonia y San Juan, y aseguró que cualquier decisión se tomará en base a hechos verificables, ya que no recibió planteos formales.

Fuente: con información de Infobae y CNN en español