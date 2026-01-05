Nicolás Maduro ante la Justicia de EEUU: la declaración completa y su defensa como "prisionero de guerra"

Nicolás Maduro se declaró inocente de todos los cargos que enfrenta en Estados Unidos y afirmó ser un “prisionero de guerra” , durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York. El exlíder chavista negó las acusaciones por narcoterrorismo, se presentó como presidente de Venezuela y cuestionó la legitimidad del proceso judicial en su contra.

La audiencia se realizó en la corte del Distrito Sur de Nueva York y estuvo a cargo del juez Alvin Hellerstein , ante quien Maduro respondió “no culpable” a los cuatro cargos federales formulados por el Departamento de Justicia estadounidense.

Durante la lectura de cargos, Maduro interrumpió en más de una oportunidad y aseguró: “Soy inocente, no soy culpable de nada de lo que se me acusa aquí” . Luego insistió en que se considera “un hombre decente” y reiteró que sigue siendo el presidente de Venezuela .

Al identificarse ante el tribunal, afirmó haber sido capturado en su casa de Caracas y sostuvo que fue “secuestrado” por Estados Unidos , una declaración que el juez interrumpió para recordarle que solo debía responder sobre su identidad.

Nicolás Maduro detenido, retrato, bosquejo, juicio Estados Unidos, primera audiencia El retrato de la primera audiencia de Nicolás Maduro ante un tribunal de Estados Unidos. Foto: REUTERS/Jane Rosenberg

Maduro también señaló que tenía por primera vez en sus manos el escrito de la acusación y pidió leerlo personalmente, en lugar de que fuera leído en voz alta en la sala.

El detenido fue trasladado desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn hasta Manhattan en un imponente operativo de seguridad. En la sala, vestía uniforme de prisión, llevaba auriculares para seguir la traducción simultánea y tomó apuntes durante la audiencia.

Al retirarse del tribunal, respondió a un hombre del público que lo increpó llamándolo “presidente ilegítimo”. Maduro lo miró y replicó: “Soy un presidente secuestrado. Soy un prisionero de guerra”.

Nicolás Maduro, esposado tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltado por agentes federales mientras se dirige a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal en Manhattan 05-01-26 Maduro fue trasladado al tribunal en un importante operativo en Manhattan. Foto: XNY/Star Max - GC Images

Los cargos y la causa en contra de Maduro en Estados Unidos

El exmandatario enfrenta cuatro cargos federales, entre ellos conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados a la posesión de armas de guerra. Las acusaciones fueron formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Según la investigación, Maduro habría encabezado el denominado Cartel de los Soles, una presunta estructura dedicada al tráfico internacional de drogas con vínculos con organizaciones criminales y armadas de la región. El gobierno venezolano rechaza de manera sistemática esa hipótesis y define la causa como una persecución política.

Cómo sigue el proceso de Nicolás Maduro en Estados Unidos

El tribunal fijó una nueva audiencia para el 17 de marzo. Hasta entonces, Maduro permanecerá detenido en una cárcel federal de Brooklyn. Su abogado defensor, Barry Pollack, informó que por el momento no solicitará la libertad bajo fianza, aunque no descartó hacerlo en una etapa posterior.

De ser condenado, el exlíder chavista podría enfrentar penas de varias décadas de prisión, e incluso condenas a cadena perpetua, según la acumulación de sentencias previstas para cada cargo.

