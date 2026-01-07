7 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Crece la tensión en el Atlántico

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos dijo que incautó el buque “Marinera”, vinculado al círculo de Nicolás Maduro, tras dos semanas de persecución.

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela. Foto: Us_eucom.

Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela. Foto: Us_eucom.

Por Sitio Andino Mundo

Estados Unidos confirmó que confiscó un buque petrolero ruso vinculado a Venezuela en una operación en el Atlántico Norte, trasdos semanas de persecución. La embarcación se conviritó en el epicentro de una crisis diplomática entre Washington y Moscú.

La operación se enmarcó en la campaña de presión lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump, quien el pasado 16 de diciembre decretó un "bloqueo total" contra las exportaciones energéticas del país latinoamericano. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, esta medida busca asfixiar financieramente a los remanentes del régimen de Nicolás Maduro, recientemente capturado por los estadounidenses.

Lee además
El norteamericano volvió a hablar y anunció una entrega de petróleo del chavismo.
Nuevas declaraciones

Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela
Estados Unidos agradeció la cooperación del gobierno argentino en el caso Maduro
Crisis en Venezuela

Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

El buque de Rusia que confiscó Estados Unidos

El buque Marinera -anteriormente conocido como Bella 1- navegaba con una bandera de Rusia y transporta crudo venezolano. Fue interceptado luego de que el Kremlin enviara un submarino de su Armada para escoltar el navío y evitar su incautación por parte de fuerzas estadounidenses, informó Noticias Argentinas. La operación fue confirmada por el Comando Europeo norteamericano.

Diversas fuentes añadieron a medios estadounidenses que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino, prero no ofrecieron resistencia. Este petrolero es el último en ser objeto de la Guardia Costera de Estados Unidos desde el inicio de la campaña de presión de Trump contra Venezuela, indicó Infobae.

buque ruso, estados unidos, venezuela (2)
Incautaron un buque por

Incautaron un buque por "amenazar la seguridad". Foto: Us_eucom

Ofensiva naval estadounidense

  • Buque Skipper: incautado el 10 de diciembre mientras se dirigía a China.
  • Buque Centuries: abordado el 20 de diciembre, pero se le permitió continuar tras inspección.
  • Intercepción adicional: un segundo petrolero vinculado a Venezuela fue interceptado en aguas latinoamericanas en las últimas 48 horas.

La situación en el Atlántico

Expertos de TankerTrackers.com han detectado una maniobra de saturación masiva. Tras la captura de Maduro el pasado sábado, al menos 16 petroleros sancionados desaparecieron de los radares satelitales en puertos venezolanos. De ellos, 12 han apagado sus sistemas de identificación automática (AIS) y 4 están realizando spoofing (falsificación de señales de GPS) para ocultar que se dirigen hacia el este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504?s=20&partner=&hide_thread=false

La salida no autorizada de estos buques, vinculados a los empresarios Alex Saab y Ramón Carretero, responde a una urgencia técnica: las instalaciones de almacenamiento en Venezuela están al límite de su capacidad. De no movilizar el crudo, el sistema petrolero corre el riesgo de sufrir daños irreparables en su infraestructura.

Mientras tanto, en Caracas, la líder interina Delcy Rodríguez enfrenta su primer desafío de autoridad, ya que estas embarcaciones habrían zarpado sin el aval del gobierno provisional, evidenciando una fractura en el control de la estatal PDVSA.

Temas
Seguí leyendo

OEA: Argentina apoyó la captura de Maduro y Brasil la calificó como un "secuestro"

Gustavo Petro convocó a una marcha en Colombia contra las amenazas de Estados Unidos

Crisis política en Venezuela: "El principal derrotado es el derecho internacional"

Maduro ante la Justicia de EEUU: la declaración completa y su defensa como "prisionero de guerra"

Petróleo: cuál es el escenario global tras la crisis en Venezuela y su impacto en la Argentina

Quién es el abogado de Nicolás Maduro y a qué otro detenido famoso defendió

Argentina pidió la extradición de Maduro desde EEUU por violaciones a los derechos humanos

Nicolás Maduro se declaró "no culpable" de los cargos por narcoterrorismo

Las Más Leídas

Acusaciones mutuas y fuertes contradicciones entre la familia de la víctima y La Turca
Videos

Violencia, acusaciones cruzadas y denuncias: el trasfondo del crimen de Guaymallén

El hallazgo se produjo en calle Victoria al 2400 video
Averiguación de muerte

El relato de un testigo tras el hallazgo de un cuerpo en Guaymallén: "Se estancaba y volvía a seguir"

Los videos de la fuerte granizada en Real del Padre: el gobierno resarcirá a los productores
Temporal

Cayó granizo en Real del Padre y Jaime Pratts: se activa el fondo compensador

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación 
Furia en las redes

Noelia Marzol estalla en Instagram: el polémico video de la bailarina que despertó indignación

“Perdón, era necesario”: el mensaje del estafador de Chile que engañó a alrededor de 200 turistas. video
Fraude online

Chile: las insólitas disculpas del estafador que ofrecía alojamiento en Reñaca y engañó a cientos de personas