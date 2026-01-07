Estados Unidos capturó un petrolero ruso vinculado a Venezuela

Estados Unidos confirmó que confiscó un buque petrolero ruso vinculado a Venezuela en una operación en el Atlántico Norte, trasdos semanas de persecución. La embarcación se conviritó en el epicentro de una crisis diplomática entre Washington y Moscú .

La operación se enmarcó en la campaña de presión lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump , quien el pasado 16 de diciembre decretó un "bloqueo total" contra las exportaciones energéticas del país latinoamericano. Según el secretario de Estado, Marco Rubio , esta medida busca asfixiar financieramente a los remanentes del régimen de Nicolás Maduro, recientemente capturado por los estadounidenses.

Crisis en Venezuela Estados Unidos agradeció la "cooperación" del gobierno argentino en el caso Maduro

Nuevas declaraciones Volvió a hablar Trump: cierre de El Helicoide y acuerdo con el chavismo por el petróleo de Venezuela

El buque Marinera -anteriormente conocido como Bella 1- navegaba con una bandera de Rusia y transporta crudo venezolano . Fue interceptado luego de que el Kremlin enviara un submarino de su Armada para escoltar el navío y evitar su incautación por parte de fuerzas estadounidenses, informó Noticias Argentinas. La operación fue confirmada por el Comando Europeo norteamericano.

Diversas fuentes añadieron a medios estadounidenses que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino, prero no ofrecieron resistencia. Este petrolero es el último en ser objeto de la Guardia Costera de Estados Unidos desde el inicio de la campaña de presión de Trump contra Venezuela, indicó Infobae.

buque ruso, estados unidos, venezuela (2) Incautaron un buque por "amenazar la seguridad". Foto: Us_eucom

Ofensiva naval estadounidense

Buque Skipper: incautado el 10 de diciembre mientras se dirigía a China .

el 10 de diciembre mientras se dirigía a . Buque Centuries: abordado el 20 de diciembre, pero se le permitió continuar tras inspección.

el 20 de diciembre, pero se le permitió continuar tras inspección. Intercepción adicional: un segundo petrolero vinculado a Venezuela fue interceptado en aguas latinoamericanas en las últimas 48 horas.

La situación en el Atlántico

Expertos de TankerTrackers.com han detectado una maniobra de saturación masiva. Tras la captura de Maduro el pasado sábado, al menos 16 petroleros sancionados desaparecieron de los radares satelitales en puertos venezolanos. De ellos, 12 han apagado sus sistemas de identificación automática (AIS) y 4 están realizando spoofing (falsificación de señales de GPS) para ocultar que se dirigen hacia el este.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/US_EUCOM/status/2008897287691399504?s=20&partner=&hide_thread=false The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

La salida no autorizada de estos buques, vinculados a los empresarios Alex Saab y Ramón Carretero, responde a una urgencia técnica: las instalaciones de almacenamiento en Venezuela están al límite de su capacidad. De no movilizar el crudo, el sistema petrolero corre el riesgo de sufrir daños irreparables en su infraestructura.

Mientras tanto, en Caracas, la líder interina Delcy Rodríguez enfrenta su primer desafío de autoridad, ya que estas embarcaciones habrían zarpado sin el aval del gobierno provisional, evidenciando una fractura en el control de la estatal PDVSA.