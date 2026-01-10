10 de enero de 2026
{}
Guía de reciclaje en Mendoza: cómo separar correctamente los residuos

Cuidar la provincia de Mendoza es tarea de todos. Aprendé la forma correcta de hacer reciclaje y qué elementos van en los cestos verdes o puntos limpios.

 Por Analía Martín

Cada vez son más los mendocinos que se suman a la movida sustentable, pero a la hora de tirar la basura en casa, suelen surgir dudas frecuentes. Hacer correctamente el reciclaje en Mendoza es fundamental para reducir el impacto ambiental en el piedemonte y facilitar el trabajo de los recuperadores urbanos que procesan toneladas de material diariamente.

La regla básica en casi todos los municipios del Gran Mendoza (Godoy Cruz, Ciudad, Guaymallén) es la separación en origen entre "Húmedos y Restos" y "Secos Reciclables". El error más común es mezclar materiales que podrían recuperarse con restos de comida, arruinando todo el lote. Para que el sistema funcione, los residuos secos deben estar, sin excepción, limpios y secos antes de ir al cesto correspondiente.

image.png
Es importante no mezclar los reciduos para ayudar a un correcto reciclaje

Qué va en los "Secos" (Cesto Verde/Diferenciado)

Acá es donde podés hacer la diferencia. En esta categoría entran el papel, cartón, plásticos (botellas, tapitas, envases de yogur lavados), vidrio, latas de aluminio y tetrabrik. Es vital que estos elementos no tengan restos de líquidos ni grasas. Una caja de pizza llena de aceite, por ejemplo, no sirve para reciclar y debe ir a la basura común.

En cambio, al cesto de "Húmedos" o basura común van los restos de comida, cáscaras de frutas, yerba, servilletas usadas, pañales y plásticos muy sucios. Respetar esta división es el primer paso para una gestión de residuos eficiente en la provincia.

image.png
El reciclaje, es una acción sencilla y de extrema utilidad

Claves para un reciclaje en Mendoza efectivo

Para no fallar en la separación, tené en cuenta esta lista de chequeo:

  • Aplastar: Siempre aplastá las botellas y cajas para que ocupen menos volumen en el contenedor y el camión.
  • Enjuagar: Dale una enjuagada rápida a los envases de lácteos o conservas para sacar los restos orgánicos.
  • Vidrios rotos: Si tirás vidrio roto, envolvelo en diario o cartón y rotulalo para no lastimar a los recolectores.
  • Pilas y electrónicos: ¡Ojo! Estos nunca van al cesto común ni al de reciclaje. Llevalos a los puntos de recepción específicos municipales.

Separar los residuos es un hábito pequeño que genera un cambio enorme. Tomate unos segundos antes de tirar algo y convertite en parte de la solución para una Mendoza más limpia.

