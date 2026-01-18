Jorge Rial destrozó al Chaqueño Palavecino por su show junto a Milei y después se retractó

La participación del presidente Javier Milei en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 , donde se animó a cantar Amor salvaje junto a Oscar “Chaqueño” Palavecino , no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusiones políticas y mediáticas .

Entre las reacciones más resonantes apareció la del periodista Jorge Rial , crítico habitual del mandatario, que apuntó directamente contra el artista salteño tras el cruce entre folklore y política en uno de los escenarios más tradicionales del país.

Con su estilo provocador, Rial recurrió a sus redes sociales para expresar su descontento por la escena protagonizada por Milei y Palavecino en el festival cordobés.

El conductor no cuestionó al Presidente , sino que eligió como blanco de sus críticas al histórico referente del folklore, a quien apuntó con ironía y sin rodeos .

“¿El Chequeño Palavecino? ¿No era así como se llamaba a los artistas que viven del Estado? ¿O será mejor decir el Chaqueño Pagavecino?”, escribió Rial en un posteo que rápidamente se viralizó.

Tras la viralización de la publicación, el conductor televisivo y de streaming realizó un nuevo posteo, en el que aseguró que el destinatario de su mensaje no era —per se— el cantante, sino que estaba dirigido a "los boludos a los que les gusta denigrar a los músicos con sobrenombres, pero prefieren tirarle el despelote al cantante y no asumir ellos que ahora hacen lo que antes criticaban". Claramente, sin mencionarlo se refería a Milei.

"Se armó un poco de quilombo con este tuit. Pobre Chaqueño. No fue para él. Es un artista que se gana el mango como cualquiera y una figura emblemática de los festivales", escribió en su descargo.

Un cruce que reavivó el debate sobre política y cultura

El mensaje del periodista reavivó el debate sobre el rol de los artistas en eventos financiados con fondos públicos y su vínculo con los gobiernos de turno, una discusión que suele intensificarse cada vez que figuras de la cultura se muestran junto a dirigentes políticos.

La polémica se produjo horas después de la presentación de Milei en Jesús María, donde el Presidente fue ovacionado por el público, agradeció a Córdoba por el respaldo electoral y se sumó al show del Chaqueño Palavecino, en una postal que mezcló política, folklore y espectáculo.