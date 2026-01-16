Qué dijo Maxi López sobre Florencia de la V que desató una fuerte polémica

En las últimas horas, Maxi López quedó centro de la polémica tras realizar dichos sobre Florencia de la V . En esta nota te contamos qué dijo, por qué generó revuelo y cuál fue la respuesta de la conductora a sus declaraciones públicas.

Durante una charla en el programa Sería Increíble, por Olga, Nati Jota le preguntó a Maxi López si besaría a un hombre . La consulta tomó por sorpresa al exfutbolista, que se quedó unos segundos en silencio mientras pensaba qué responder.

Mientras el resto de los conductores debatía en el estudio y aguardaba su reacción, López lanzó una frase que generó polémica: “ No sería solo masculino, tendría que ser… A Florencia de la Vega, por ejemplo ”.

La corrección fue inmediata. “¡ No, Maxi, no era por ahí !”, lo interrumpió Nati Jota, marcando tanto el error en el nombre como en la identidad. “ No es De la Vega, y es una mujer, Florencia de la V ”, aclaró la conductora.

El momento se viralizó rápidamente en redes sociales y llegó hasta Florencia de la V, quien decidió referirse al tema en su programa. “Es interesante hablar de esto porque yo no puedo creer… ¡Pensé que estas cosas ya estaban pasadas de moda!”, expresó.

Luego agregó: “Para mí lo dijo como una humorada, un chiste tonto. Yo lo veo con cero mala intención de decir nada malo. Si tengo que decir realmente lo que me provoca, es pena, porque situaciones como esta terminan vulnerando a un colectivo que ya está muy vulnerado”.

