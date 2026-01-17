17 de enero de 2026
El regalo de Rusherking a Wanda Nara que desató todo tipo de especulaciones

Wanda Nara mostró un costoso regalo de RusherKing y crecieron las especulaciones. Repasá todos los detalles y la explicación que sorprendió a todos.

Por Sitio Andino

En las últimas horas, Wanda Nara y RusherKing volvieron a ser tema de conversación luego de que el cantante le obsequiara un costoso regalo, que la empresaria no dudó en presumir públicamente. El gesto desató especulaciones y avivó rumores de un romance.

El detalle de Rusherking con Wanda Nara que no pasó desapercibido

El vínculo entre Wanda Nara y RusherKing volvió a quedar en el centro de la escena luego de un gesto que no pasó desapercibido en redes sociales. El cantante le regaló a la empresaria un par de zapatos de la línea que lanzó junto a Ricky Sarkany, y ella decidió mostrarlos públicamente en su cuenta de Instagram, agradeciéndole con una breve mención.

La publicación se viralizó rápidamente y generó una ola de comentarios entre los usuarios, que comenzaron a especular sobre una posible relación sentimental entre ambos. El simple intercambio fue suficiente para que surgieran teorías y rumores que se replicaron en distintas plataformas.

La foto que encendió los rumores entre Wanda Nara y RusherKing

La foto que encendió los rumores entre Wanda Nara y RusherKing

Ante el revuelo, el propio RusherKing salió a aclarar la situación. Al repostear la historia de Wanda, explicó con humor que el obsequio no tenía un trasfondo romántico, sino que se trataba de un regalo para ella y otros jurados, a modo de “soborno” para caerles bien y pasar de ronda.

