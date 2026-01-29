29 de enero de 2026
Incendios y refuerzos

Nación gira una millonaria suma a Bomberos Voluntarios de todo el país: cuánto llega a Mendoza

El Gobierno nacional oficializó la distribución de fondos para bomberos voluntarios. En la provincia de Mendoza, 10 asociaciones recibirán partidas clave.

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

El Gobierno Nacional confirmó que destinará más de $100 mil millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con el objetivo de reforzar la lucha contra el fuego y la protección civil de la población. La medida surge mientras los uniformados que trabajan en la Patagonia multiplican sus esfuerzos por contener los incendios forestales. En este marco, ¿cuánto recibirá Mendoza?

Bomberos voluntarios: Mendoza, entre las beneficiadas por fondos de Nación

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, donde se detalla la asignación de fondos por parte del Ministerio de Seguridad Nacional a asociaciones de bomberos en sus distintos grados, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios.

En el caso de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios como entes de primer grado, se destinará un total de $100.810.319.998,50, que será distribuido entre 1.062 entidades de todo el país. Entre ellas se encuentran 10 asociaciones de la provincia de Mendoza, que recibirán un monto de $94.924.971,75 cada una.

image
Por otro lado, las entidades de segundo grado, es decir, las federaciones provinciales, recibirán $7.754.639.995,93, distribuidos de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas. En este marco, la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $44.270.066,58 destinados a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones, y otros $44.270.066,58 para capacitación de bomberos y directivos.

Asimismo, se asignaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, recibirá $7.754.640.000, además de otra partida de $2.584.880.000.

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza
Según se informó, los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego, así como para el mantenimiento y conservación del material en condiciones óptimas de uso.

Desde el Gobierno se aclaró que los pagos se efectuarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina, y estarán sujetos a la presentación de rendiciones según el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

En caso de incumplimientos administrativos o anomalías, las entidades podrán ser suspendidas como beneficiarias y enfrentar acciones legales.

Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación

resolución 91-2026 del Ministerio de Seguridad Nacional fondos para bomberos

