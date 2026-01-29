Nación gira una millonaria suma a Bomberos Voluntarios de todo el país: cuánto llega a Mendoza

Incendios y refuerzos clave: cómo se distribuirán los fondos a bomberos voluntarios mendocinos.

El Gobierno Nacional confirmó que destinará más de $100 mil millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con el objetivo de reforzar la lucha contra el fuego y la protección civil de la población . La medida surge mientras los uniformados que trabajan en la Patagonia multiplican sus esfuerzos por contener los incendios forestales. En este marco, ¿cuánto recibirá Mendoza?

La medida quedó oficializada a través de la Resolución 91/2026 , publicada en el Boletín Oficial , donde se detalla la asignación de fondos por parte del Ministerio de Seguridad Nacional a asociaciones de bomberos en sus distintos grados, a la Agencia Federal de Emergencias y al Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios .

En el caso de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios como entes de primer grado , se destinará un total de $100.810.319.998,50 , que será distribuido entre 1.062 entidades de todo el país. Entre ellas se encuentran 10 asociaciones de la provincia de Mendoza , que recibirán un monto de $94.924.971,75 cada una .

Por otro lado, las entidades de segundo grado , es decir, las federaciones provinciales , recibirán $7.754.639.995,93 , distribuidos de manera proporcional según la cantidad de asociaciones afiliadas. En este marco, la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios percibirá $44.270.066,58 destinados a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones , y otros $44.270.066,58 para capacitación de bomberos y directivos .

Las asociaciones de Mendoza que recibirán fondos provenientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo, se asignaron $2.584.880.009,64 a la Agencia Federal de Emergencias, mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, como ente de tercer grado, recibirá $7.754.640.000, además de otra partida de $2.584.880.000.

28 de octubre, entrega camion de bomberos, bomberos camioneta, incendios, bomberos de mendoza Las asociaciones de Mendoza recibirán casi $95 millones cada una. Foto: Yemel Fil

Según se informó, los fondos estarán destinados a la compra de equipamiento, materiales, indumentaria, y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego, así como para el mantenimiento y conservación del material en condiciones óptimas de uso.

Desde el Gobierno se aclaró que los pagos se efectuarán conforme a los ingresos registrados en la cuenta recaudadora del Banco de la Nación Argentina, y estarán sujetos a la presentación de rendiciones según el Manual de Rendiciones de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.

En caso de incumplimientos administrativos o anomalías, las entidades podrán ser suspendidas como beneficiarias y enfrentar acciones legales.

Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad de la Nación