Alfredo Cornejo y Flor Destéfanis inauguaron una obra en Santa Rosa: "La Provincia está presente"

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la inauguración de una obra de abastecimiento de gas natural junto a la intendenta de Santa Rosa , Flor Destéfanis . "La Provincia está presente y trabaja en forma mancomunada con los municipios, más allá de los signos políticos ", afirmó el mandatario.

Este lunes, Cornejo encabezó el acto de la finalización de la intervención que prometen beneficiará a alrededor de 300 familias de los barrios 12 de Octubre y 25 de Mayo , que podrán dejar atrás el uso de garrafas y acceder al gas natural en sus hogares . A su lado estuvo la jefe comunal peronista ; la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui , entre otras autoridades provinciales y municipales.

"El gas es un servicio elemental y estamos muy contentos de poder terminar esta obra (...) La provincia está presente y trabaja en forma mancomunada con los municipios, más allá de los signos políticos ”, declaró el Gobernador, quien resaltó el rol de su gestión mientras el país busca normalizar su economía.

Cornejo hizo hincapié en que la falta de crecimiento económico durante años impactó directamente en la expansión de redes básicas, y explicó que la obra, iniciada en 2012 con financiamiento nacional, sufrió reiteradas demoras.

Alfredo Cornejo, Flor Destéfanis, Santa Rosa 2026 Alfredo Cornejo, junto a Flor Destéfanis y otras autoridades. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Qué dijo Flor Destéfanis

La intendenta de Santa Rosa destacó la presencia de Cornejo y el acompañamiento del Gobierno provincial a la comunidad del distrito 12 de Octubre. “La política tiene que ser más humana y estar cerca de la gente”, afirmó, al tiempo que celebró la concreción de una obra largamente esperada por los vecinos, que aguardaron más de 15 años por la llegada del gas natural, y valoró que Santa Rosa sea parte activa de la agenda provincial.

"Este logro es fruto de vecinos que creen, perseveran y luchan por sus sueños”, dijo Destéfanis, antes de agradecer el trabajo conjunto entre el municipio, el Ministerio y la delegación distrital.

La obra inaugurada en Santa Rosa

El proyecto incluyó la construcción de un ramal de acero de aproximadamente 11,5 kilómetros, una planta reguladora de presión (PRF) y una red de distribución de polietileno (PEAD) de 8,47 kilómetros, que permitirá abastecer a los barrios 12 de Octubre y 25 de Mayo, además de instituciones clave como la Escuela Nº 1-487 “Santa Rosa de Lima”, la delegación municipal, el Centro de Salud 12 de Octubre, la parroquia “12 de Octubre” y la unión vecinal “25 de Mayo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2016921797661282602?s=20&partner=&hide_thread=false Finalizamos una obra clave para llevar gas natural a la localidad de 12 de Octubre, en Santa Rosa. Cerca de 300 familias, de los barrios 12 de Octubre y 25 de Mayo, e importantes instituciones como la escuela y la parroquia, podrán dejar atrás el uso de garrafas y acceder a la… pic.twitter.com/jKNO0WQgcb — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 29, 2026

La obra se desarrolló desde el ingreso a la Villa Cabecera de Santa Rosa, en el cruce de Acceso Suárez y Ruta Provincial 50, hasta el ingreso al barrio “12 de Octubre”, donde se ubica la planta reguladora. Desde allí, la red de polietileno distribuye el gas hasta los distintos sectores del distrito, dejando además previsiones técnicas para futuras ampliaciones del servicio.

El propio mandatario fue el encargado de prender el mechero que colocaron frente a la escuela, inaugurando el servicio de gas para la comuna.

Alfredo Cornejo, Santa Rosa Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

La subsecretaria de Infraestructura resaltó: “Los servicios básicos son esenciales para igualar oportunidades y mejorar los puntos de partida. Es una demanda histórica de los vecinos y fortalece la función social de espacios como la parroquia y la unión vecinal”.

En términos técnicos, el ramal de acero cuenta con una cañería de 4 pulgadas de diámetro y opera con una presión máxima de 25 kg/cm², mientras que la PRF regula la presión a 1,5 kg/cm² para su distribución segura a los hogares. La planta tiene un caudal de 800 m³ por hora, lo que garantiza capacidad suficiente para la demanda actual y el crecimiento futuro de la localidad. La ejecución estuvo a cargo de la empresa ICEO S.A.