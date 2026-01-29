29 de enero de 2026
Sitio Andino
Tras el pedido de los Gobernadores

El Gobierno declara por DNU la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la medida, que fue confirmada luego de una reunión de la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada.

Así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales, luego de una reunión de la mesa política que se llevó a cabo en la Casa Rosada tras un pedido de los gobernadores de las provincias afectadas por los voraces incendios forestales. Los mandatarios provinciales advirtieron que ya fueron afectadas casi 230.000 hectáreas.

Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/madorni/status/2017006246340014386&partner=&hide_thread=false

El Gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes oficiales.

La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.

Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La medida de la Emergencia &Iacute;gnea busca agilizar recursos y asistencia inmediata a las provincias afectadas por los incendios forestales en el sur argentino.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Preisdnecia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, informó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil, según se informó en un comunicado.

