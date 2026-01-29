29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Homenaje histórico

San Carlos reafirma su historia y honra a los protagonistas de la gesta sanmartiniana

La ceremonia se realizó en el Museo del Fuerte San Carlos, destacando la gesta sanmartiniana y la participación del Capitán Lemos en la campaña libertadora.

San Carlos homenajeó al Capitán José León Lemos.

San Carlos homenajeó al Capitán José León Lemos.

La ceremonia recordó la hazaña del Capitán José León Lemos, sanmartiniano que tuvo la confianza del General José de San Martín y que encabezó una de las columnas que cruzaron la Cordillera de los Andes, contribuyendo a la emancipación de Chile y Perú. En este marco, el Fuerte San Carlos fue destacado como testigo directo de la preparación de hombres e insumos para el histórico Cruce de los Andes.

Lee además
Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia
Opciones increíbles

Mendoza te sorprende este verano 2026 con sus playas para toda la familia
san carlos promueve habitos saludables y conciencia ambiental en ninos
Educación ambiental

San Carlos promueve hábitos saludables y conciencia ambiental en niños

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, representantes institucionales y reinas departamentales y provinciales, entre ellas la Reina Departamental de la Vendimia 2026, Srta. Virginia Gómez, la Virreina Provincial del Adulto Mayor, Sra. Nancy Testa, la Flor Departamental de la Tradición, Srta. Martina González, y la Flor Departamental del Clavel del Aire, Srta. Agustina Aguirre.

image

Mantener viva la memoria histórica de San Carlos

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General San Martín, reafirmando los valores patrios y el legado del Padre de la Patria. Asimismo se brindó una reseña histórica destacando el rol de José León Lemos como comandante del Fuerte San Carlos a partir de 1813 y su participación en la campaña libertadora.

image

En el marco del acto, se realizó un reconocimiento institucional mediante el Decreto N.º 131/2026, por el cual se declaró “Visita Destacada” del Departamento de San Carlos a la Sra. Adriana Alicia Geymonat, en reconocimiento a su trayectoria y presencia en las actividades conmemorativas por los 209 años del cruce del Capitán José León Lemos por el paso del Portillo.

La Municipalidad de San Carlos destaca la importancia de mantener viva la memoria histórica, honrar a los protagonistas de la gesta sanmartiniana y fortalecer la identidad y los valores que dieron origen a nuestra Nación.

Temas
Seguí leyendo

San Carlos impulsa hábitos saludables y sostenibles en la Escuela de Verano

Virginia Gómez Coronel, la reina que sanó sus heridas para brillar en Vendimia

La Laguna del Diamante volvió a abrir y ya cautiva a mendocinos y turistas

Tras el último temporal en Tupungato: crecidas, inundaciones y daños productivos en el departamento

Vecinos de San Rafael opinaron sobre la baja de la edad de imputabilidad

La Bolsa de Descuentos de Maipú Municipio sigue impulsando el consumo local

El trabajo silencioso que hace posible la Fiesta de la Vendimia y la Tonada en Tunuyán

Se reprograma la Vendimia Departamental de Tunuyán: qué día se realizará

LO QUE SE LEE AHORA
Plaza Las Tonadas en Guaymallén.
Aprender cuidando el planeta

Guaymallén inaugura Plaza Las Tonadas con juegos y pisos hechos de neumáticos reciclados

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

La tragedia se produjo en la intersección de calle Aru Moisés y Ruta Provincial 92
Siniestro

Tragedia en Tunuyán: un menor falleció en un accidente vial mientras circulaba en bicicleta

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales