San Carlos reafirma su historia y honra a los protagonistas de la gesta sanmartiniana

San Carlos homenajeó al Capitán José León Lemos.

La ceremonia recordó la hazaña del Capitán José León Lemos, sanmartiniano que tuvo la confianza del General José de San Martín y que encabezó una de las columnas que cruzaron la Cordillera de los Andes, contribuyendo a la emancipación de Chile y Perú. En este marco, el Fuerte San Carlos fue destacado como testigo directo de la preparación de hombres e insumos para el histórico Cruce de los Andes.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, representantes institucionales y reinas departamentales y provinciales, entre ellas la Reina Departamental de la Vendimia 2026, Srta. Virginia Gómez, la Virreina Provincial del Adulto Mayor, Sra. Nancy Testa, la Flor Departamental de la Tradición, Srta. Martina González, y la Flor Departamental del Clavel del Aire, Srta. Agustina Aguirre.

image Mantener viva la memoria histórica de San Carlos Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno al General San Martín, reafirmando los valores patrios y el legado del Padre de la Patria. Asimismo se brindó una reseña histórica destacando el rol de José León Lemos como comandante del Fuerte San Carlos a partir de 1813 y su participación en la campaña libertadora.

image En el marco del acto, se realizó un reconocimiento institucional mediante el Decreto N.º 131/2026, por el cual se declaró “Visita Destacada” del Departamento de San Carlos a la Sra. Adriana Alicia Geymonat, en reconocimiento a su trayectoria y presencia en las actividades conmemorativas por los 209 años del cruce del Capitán José León Lemos por el paso del Portillo. La Municipalidad de San Carlos destaca la importancia de mantener viva la memoria histórica, honrar a los protagonistas de la gesta sanmartiniana y fortalecer la identidad y los valores que dieron origen a nuestra Nación.