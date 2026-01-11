Paso Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar a Chile este domingo

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía

Con la llegada de las vacaciones de verano y las altas temperaturas, muchos mendocinos emprenden viaje para disfrutar y descansar. Chile es uno de los destinos más elegidos para vacacionar y realizar compras, sin embargo el alto flujo vehicular genera demoras para quienes eligen cruzar a través del Paso Internacional Los Libertadores .

Según informaron las autoridades, en el complejo argentino Roque Carranza , confirmaron que las demoras son de 50 minutos aproximadamente.

¡Atención mendocinos! Chile: sabías que ya no tenés que llenar un formulario para que tu auto cruce al vecino país

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 11 de enero de 2026

Además, desde el Túnel Internacional hasta el Complejo Los Libertadores , se informan demoras cercanas a los 30 minutos , por lo que las autoridades recomiendan paciencia, conducir con precaución y prever tiempos extra al momento de planificar el viaje.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.