Paso Los Libertadores: de cuánto es la demora para cruzar a Chile este domingo

Con la llegada de las vacaciones de verano y las altas temperaturas, muchos mendocinos emprenden viaje para disfrutar y descansar. Chile es uno de los destinos más elegidos para vacacionar y realizar compras, sin embargo el alto flujo vehicular genera demoras para quienes eligen cruzar a través del Paso Internacional Los Libertadores.
Según informaron las autoridades, en el complejo argentino Roque Carranza, confirmaron que las demoras son de 50 minutos aproximadamente.
Además, desde el Túnel Internacional hasta el Complejo Los Libertadores, se informan demoras cercanas a los 30 minutos, por lo que las autoridades recomiendan paciencia, conducir con precaución y prever tiempos extra al momento de planificar el viaje.
Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores
Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.
Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.
Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.
Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.