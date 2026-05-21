Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 21 de mayo.

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este jueves 21 de mayo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.
Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 21 de mayo
Resultados de La Primera (21/05) - Sorteo Nº 2353
A la cabeza: 6965
Todos los números:
- 6965
- 4918
- 2557
- 8994
- 0231
- 7626
- 0620
- 4099
- 1452
- 0052
- 3419
- 1103
- 1400
- 5407
- 0243
- 3921
- 2108
- 3306
- 0860
- 0955