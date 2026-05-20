20 de mayo de 2026
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Quiniela de Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de mayo

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de mayo

Conocé los resultados del sorteo de la Quiniela de Mendoza de hoy, miércoles 20 de mayo. Extracto completo y cabezas de sorteo de La Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna.

Sitio Andino | Luis Calizaya
Por Luis Calizaya

EN VIVO

Seguí en vivo los resultados de la Quiniela de Mendoza de este miércoles 20 de mayo. El juego se sortea de lunes a sábados. Conocé los extractos y números a la cabeza de los diferentes sorteos: La Previa, La Primera, La Matutina, La Vespertina y La Nocturna.

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Primera del 20 de mayo

Resultados de La Primera (20/05) - Sorteo Nº 2352

A la cabeza: 2599

Todos los números:

  1. 2599
  2. 4978
  3. 4535
  4. 2217
  5. 4235
  6. 2467
  7. 2299
  8. 5812
  9. 8606
  10. 2195
  11. 1261
  12. 0782
  13. 3729
  14. 3538
  15. 2318
  16. 2531
  17. 5328
  18. 2162
  19. 4629
  20. 1216

    primera 20

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Las agencias oficiales para jugar a la Quiniela de Mendoza

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quiniela de mendoza.jpg

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Quiniela de Mendoza: resultados de La Previa del 20 de mayo

Resultados de La Previa (20/05) - Sorteo Nº 1131

A la cabeza: 5385

Todos los números:

  1. 5385
  2. 5381
  3. 7103
  4. 4120
  5. 1356
  6. 3812
  7. 9029
  8. 1602
  9. 4380
  10. 1349
  11. 6033
  12. 6558
  13. 1910
  14. 2774
  15. 3605
  16. 7004
  17. 6145
  18. 7074
  19. 6398
  20. 9259
La Previa 200526

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Quiniela de Mendoza: conocé los horarios de los sorteos

El sorteo de la Quiniela de Mendoza se lleva a cabo de lunes a sábados. En tanto, que los sorteos se realizan en diferentes momentos del día.

06 de Mayo de 2027, quiniela de mendoza, sorteo, resultados
Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 20 de mayo.

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