26 de enero de 2026
{}
Fortuna en San Vicente

Quini 6: un nuevo millonario en Argentina tras el sorteo de este domingo 25 de enero

Un apostador de la provincia de Buenos Aires se llevó más de 1270 millones en el Quini 6. Conocé los números ganadores y todos los detalles del sorteo.

 Por Analía Martín

Un afortunado apostador de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el gran protagonista del último sorteo del Quini 6 realizado este domingo. Al acertar los seis números de una de las modalidades más populares, el ganador se adjudicó una cifra astronómica que lo posiciona como el nuevo multimillonario del país.

El sorteo número 3.342 del popular juego santafesino trajo la suerte para la localidad de San Vicente. Según informaron las autoridades de la Lotería de Santa Fe, el ticket ganador fue jugado en la agencia n° 074895-000. El apostador logró la hazaña de acertar la combinación completa en la modalidad "La Segunda", llevándose un pozo exacto de más de 1.270 millones de pesos.

Los números de la suerte del Quini 6

La combinación que le cambió la vida a este vecino bonaerense estuvo integrada por los números 10, 15, 22, 32, 33 y 38. Mientras que esta modalidad tuvo un único dueño, otros sorteos de la noche no corrieron la misma suerte y quedaron vacantes, lo que genera una expectativa aún mayor para el próximo miércoles de sorteo.

En detalle, así quedaron los resultados de las principales jugadas:

  • Tradicional: Los números fueron 42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21 (Vacante).
  • La Segunda: 38 - 22 - 33 - 32 - 10 - 15 (1 ganador).
  • Revancha: 10 - 21 - 34 - 07 - 33 - 45 (Vacante).
  • Siempre Sale: Hubo 14 ganadores con 5 aciertos, cobrando cada uno cerca de 27 millones.

Impacto del premio y próximo sorteo

Es importante recordar que, sobre el monto total de 1.270 millones, se aplican los descuentos impositivos correspondientes establecidos por la ley de juegos de azar. Aun así, la cifra neta que recibirá el ganador sigue siendo una de las más altas entregadas en lo que va del año. La noticia generó una revolución en la agencia vendedora, que también recibirá un premio estímulo por haber confeccionado la boleta ganadora.

Para aquellos que no tuvieron suerte en esta ocasión, el Quini 6 ya anunció su próximo pozo acumulado. Se estima que para el sorteo del miércoles 28 de enero habrá en juego una cifra cercana a los 10.700 millones de pesos, sumando todas las modalidades. Las apuestas podrán realizarse en todas las agencias oficiales del país hasta el cierre de la jornada previa al evento.

