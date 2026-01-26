Quini 6: un nuevo millonario en Argentina tras el sorteo de este domingo 25 de enero

Un afortunado apostador de la provincia de Buenos Aires se convirtió en el gran protagonista del último sorteo del Quini 6 realizado este domingo. Al acertar los seis números de una de las modalidades más populares, el ganador se adjudicó una cifra astronómica que lo posiciona como el nuevo multimillonario del país.
El sorteo número 3.342 del popular juego santafesino trajo la suerte para la localidad de San Vicente. Según informaron las autoridades de la Lotería de Santa Fe, el ticket ganador fue jugado en la agencia n° 074895-000. El apostador logró la hazaña de acertar la combinación completa en la modalidad "La Segunda", llevándose un pozo exacto de más de 1.270 millones de pesos.
La combinación que le cambió la vida a este vecino bonaerense estuvo integrada por los números 10, 15, 22, 32, 33 y 38. Mientras que esta modalidad tuvo un único dueño, otros sorteos de la noche no corrieron la misma suerte y quedaron vacantes, lo que genera una expectativa aún mayor para el próximo miércoles de sorteo.
En detalle, así quedaron los resultados de las principales jugadas:
Tradicional: Los números fueron 42 - 16 - 07 - 20 - 00 - 21 (Vacante).
Para aquellos que no tuvieron suerte en esta ocasión, el Quini 6 ya anunció su próximo pozo acumulado. Se estima que para el sorteo del miércoles 28 de enero habrá en juego una cifra cercana a los 10.700 millones de pesos, sumando todas las modalidades. Las apuestas podrán realizarse en todas las agencias oficiales del país hasta el cierre de la jornada previa al evento.