26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Dolor

Trágico accidente vial en San Martín: un menor murió atropellado y piden ayuda para la familia

Ian Jesús Rojas falleció tras ser embestido mientras andaba en bicicleta. La comunidad educativa pidió acompañamiento para su familia.

La víctima, Ian Jesús Rojas, falleció tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta

La víctima, Ian Jesús Rojas, falleció tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta

Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
 Por Carla Canizzaro

Un trágico accidente vial en el departamento de San Martín terminó con la vida de un niño de 12 años, generando una profunda conmoción en toda la comunidad. La víctima, Ian Jesús Rojas, falleció tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta.

El menor asistía a la Escuela Dr. Armando S. Figueroa, institución a la que también concurren sus dos hermanos. La noticia impactó fuertemente en el ámbito escolar. El director, José Molina, comunicó la "repentina pérdida física" que enluta a estudiantes, docentes y familiares.

Lee además
El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras
Ruta 7

Un camión volcó en Alta Montaña y el conductor quedó atrapado
Ruta Nacional 7: despiste y vuelco dejaron un hombre con TEC.
Accidente vial

Volcó en la Ruta Nacional 7, fue despedido del auto y se encuentra hospitalizado
accidente vial, san martín
Las autoridades del establecimiento solicitaron el acompañamiento y la colaboración de la comunidad

Las autoridades del establecimiento solicitaron el acompañamiento y la colaboración de la comunidad

Ante esta dolorosa situación, las autoridades del establecimiento solicitaron el acompañamiento y la colaboración de la comunidad para asistir a la familia del niño y ayudar a afrontar los costos económicos que implica este difícil momento.

"Hoy nos encontramos con esta triste noticia. Les pedimos que, como comunidad educativa, acompañemos y colaboremos con la familia de nuestros estudiantes", expresaron desde la dirección del colegio.

La comunidad educativa y vecinos de la zona se encuentran unidos en el dolor y organizan distintas acciones solidarias para brindar apoyo a los seres queridos de Ian.

Cómo ocurrió el fatal accidente en San Martín

El siniestro que terminó con la vida de Ian Jesús Rojas ocurrió el martes alrededor de las 22 en Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas.

accidente vial, san martín
El conductor del automóvil de 19 años no sufrió lesiones

El conductor del automóvil de 19 años no sufrió lesiones

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte, y al llegar al lugar colisionó contra una bicicleta marca Top Mega, rodado 29.

Como consecuencia del impacto, el menor falleció en el lugar. Por su parte, el conductor del automóvil de 19 años no sufrió lesiones y arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia.

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en Ruta 60: un furgón volcó tras una colisión en Luján de Cuyo

Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael

Accidente vial en Malargüe deja dos heridos graves que fueron derivados a San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio ocurrió en la madrugada, en Guaymallén. 
buscan a los agresores

Asesinaron a un joven en Guaymallén e investigan el móvil

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias
Panorama socioeconómico

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026