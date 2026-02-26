Trágico accidente vial en San Martín: un menor murió atropellado y piden ayuda para la familia

Un trágico accidente vial en el departamento de San Martín terminó con la vida de un niño de 12 años , generando una profunda conmoción en toda la comunidad. La víctima, Ian Jesús Rojas , falleció tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta .

El menor asistía a la Escuela Dr. Armando S. Figueroa , institución a la que también concurren sus dos hermanos. La noticia impactó fuertemente en el ámbito escolar. El director, José Molina , comunicó la " repentina pérdida física " que enluta a estudiantes, docentes y familiares.

Ante esta dolorosa situación, las autoridades del establecimiento solicitaron el acompañamiento y la colaboración de la comunidad para asistir a la familia del niño y ayudar a afrontar los costos económicos que implica este difícil momento.

" Hoy nos encontramos con esta triste noticia. Les pedimos que, como comunidad educativa, acompañemos y colaboremos con la familia de nuestros estudiantes ", expresaron desde la dirección del colegio.

La comunidad educativa y vecinos de la zona se encuentran unidos en el dolor y organizan distintas acciones solidarias para brindar apoyo a los seres queridos de Ian.

Cómo ocurrió el fatal accidente en San Martín

El siniestro que terminó con la vida de Ian Jesús Rojas ocurrió el martes alrededor de las 22 en Costa Canal Montecaseros, en la localidad de Tres Porteñas.

accidente vial, san martín El conductor del automóvil de 19 años no sufrió lesiones Foto: Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia

Según informaron fuentes policiales, un automóvil Fiat blanco circulaba de sur a norte, y al llegar al lugar colisionó contra una bicicleta marca Top Mega, rodado 29.

Como consecuencia del impacto, el menor falleció en el lugar. Por su parte, el conductor del automóvil de 19 años no sufrió lesiones y arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia.