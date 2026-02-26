26 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Ruta 7

Grave accidente vial en Alta Montaña: un camión volcó y el conductor quedó atrapado

El siniestro ocurrió a la salida del túnel 11, en la zona de Cortadoras. La circulación quedó reducida a media calzada y solicitan circular con precaución.

El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras

El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras

 Por Carla Canizzaro

Un camión protagonizó un trágico accidente vial en alta montaña este jueves por la tarde. El rodado volcó sobre la calzada y quedó atrapado en el interior de la cabina, lo que obligó a desplegar un importante operativo de rescate en la zona.

El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras, específicamente a la salida del túnel 11 en dirección desde Chile hacia Uspallata.

Lee además
La víctima, Ian Jesús Rojas, falleció tras ser atropellado mientras circulaba en su bicicleta
Dolor

Piden ayuda para la familia del niño de 12 años que murió en un accidente vial en San Martín
Ruta Nacional 7: despiste y vuelco dejaron un hombre con TEC.
Accidente vial

Volcó en la Ruta Nacional 7, fue despedido del auto y se encuentra hospitalizado

Según informaron las autoridades, como consecuencia del accidente quedó habilitada solo media calzada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución. En el lugar trabaja personal de Bomberos y equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

Grave accidente vial en Ruta 60: un furgón volcó tras una colisión en Luján de Cuyo

Tunuyán: una camioneta impactó contra una moto y dos mujeres resultaron heridas

Perdió el control de su camioneta en Godoy Cruz y chocó contra la pasarela del Acceso Sur

San Martín: un camión chocó una casa y una pareja se salvó de milagro

Tragedia en San Martín: un chico de 12 años murió tras ser atropellado

Una camioneta volcó tras un triple accidente vial en Maipú: hay dos personas hospitalizadas

Perdió el control de su auto, volcó y terminó hospitalizado en San Rafael

Accidente vial en Malargüe deja dos heridos graves que fueron derivados a San Rafael

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio ocurrió en la madrugada, en Guaymallén. 
buscan a los agresores

Asesinaron a un joven en Guaymallén e investigan el móvil

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron
¡Afortunados!

Apostaron estos números y hoy son millonarios gracias al Quini 6: la inmensa cifra que se llevaron

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias
Panorama socioeconómico

Cerró una reconocida farmacia, despidió a sus trabajadores y enfrenta deudas millonarias

El acusado fue trasladado a la Comisaría 10ª, donde quedó a disposición de la Justicia
Barrio Las Bodegas

Viajó a Mendoza para conocer a su pareja, fue golpeada y el acusado quedó detenido

Primeros efectos de los comicios municipales del domingo.
Renovación política

Renunció todo el gabinete de un intendente tras los magros resultados en las elecciones 2026