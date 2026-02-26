Grave accidente vial en Alta Montaña: un camión volcó y el conductor quedó atrapado

El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras

Un camión protagonizó un trágico accidente vial en alta montaña este jueves por la tarde. El rodado volcó sobre la calzada y quedó atrapado en el interior de la cabina, lo que obligó a desplegar un importante operativo de rescate en la zona.

El siniestro se produjo en la Ruta 7, en el sector conocido como Cortadoras, específicamente a la salida del túnel 11 en dirección desde Chile hacia Uspallata.

Según informaron las autoridades, como consecuencia del accidente quedó habilitada solo media calzada, por lo que se recomienda circular con extrema precaución. En el lugar trabaja personal de Bomberos y equipos de emergencia.

Noticia en desarrollo...