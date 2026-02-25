25 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Atención conductores

De cuánto serán las multas en la Ciudad de Mendoza por estacionar en doble fila

El inicio de las clases trae consigo caos vehicular en toda la provincia. Luis Jofré, encargado de Educación Vial de la Ciudad de Mendoza, contó de cuánto serán las multas en esa comuna.

La Ciudad de Mendoza cobrará multas elevadas por obstaculziar la circulación. ¿Cuál es el monto?

La Ciudad de Mendoza cobrará multas elevadas por obstaculziar la circulación. ¿Cuál es el monto?

Foto: Yemel Fil
 Por Celeste Funes

Este miércoles 25, niños y adolescentes de todas las edades madrugaron para regresar a las aulas. Con el inicio de clases y el aumento del tránsito en las calles, la Ciudad de Mendoza comenzará a aplicar multas por estacionar en doble fila para garantizar una circulación fluida. La medida busca ordenar el tránsito en zonas escolares y reducir demoras durante los horarios pico.

Estacionar en doble fila cuesta caro: ¿cuánto cobrarán en la Ciudad de Mendoza?

La medida se enmarca en el Artículo 52 inciso 43 de la Ley de Tránsito provincial, que considera falta grave a la obstrucción de la circulación. En el ámbito de la Capital mendocina, esta infracción tendrá un valor de $350.000, aunque podrá reducirse a $210.000 si el conductor realiza el descargo correspondiente, lo que implica un descuento del 40%.

Lee además
Marta Boiza, la esposa del exjuez Walter Bento.
Debía pagar casi $350.000 ¿Y ahora?

Insólito error en la multa a la esposa de Bento: corrigen el monto y deberá pagar cientos de millones
El asombroso vínculo entre el Sahara y Mendoza: qué revelan los nuevos dinosaurios sobre el pasado de Cuyo video
Hallazgo paleontológico mundial

El asombroso vínculo entre el Sahara y Mendoza: qué revelan los nuevos dinosaurios sobre el pasado de Cuyo

Luis Jofré, encargado de Educación Vial de la Ciudad de Mendoza, explicó a Sitio Andino que si bien la normativa es provincial, los montos de las multas son fijados por cada municipio. En el caso de la Capital, los valores aplican únicamente dentro de su jurisdicción, aunque otros departamentos podrían implementar sanciones similares si así lo deciden.

primer dia de clases, clases, escuela, alumnos, colegio, estudiantes.jpg
Desde la Ciudad de Mendoza recordaron a padres y conductores utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso cuando lleven a sus hijos al colegio.

Desde la Ciudad de Mendoza recordaron a padres y conductores utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso cuando lleven a sus hijos al colegio.

La comuna considera como faltas graves conductas como obstruir la circulación vehicular, hablar por teléfono celular mientras se conduce, circular sin casco, carecer de elementos mínimos de seguridad o negarse a la identificación, entre otras. Dentro de ese listado también se incluye estacionar en doble fila, una infracción que se busca erradicar especialmente en el contexto del tránsito escolar.

"Estar en doble fila, frente a un colegio y donde hay mucha circulación, se toma como una falta grave que es obstaculizar la normal fluidez del tránsito", reiteró Jofré en Aconcagua Radio.

Desde el municipio aconsejaron tratar de llegar antes del horario de ingreso a los colegios y estacionar en zonas aledañas para evitar entorpecer la transitabilidad y mejorar la seguridad vial, especialmente en horarios críticos de ingreso y egreso de estudiantes. Además, recordaron a padres y conductores utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso.

Temas
Seguí leyendo

Inicio de clases: el transporte público de Mendoza recuperó sus frecuencias habituales

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 25 de febrero

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 25 de febrero: números ganadores del sorteo 3351

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero

Paso de Agua Negra: cómo se encuentra hoy, miércoles 25 de febrero de 2026

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 25 de febrero

Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Así estará el pronóstico del tiempo este miércoles 25 de febrero en Mendoza

LO QUE SE LEE AHORA
Vuelta a clases: según la DGE, más de 270 mil alumnos regresaron a las aulas en Mendoza.
Ciclo lectivo 2026

Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Las Más Leídas

Algunos de los presos que planeaban una fuga masiva de la cárcel. 
detalles del megaoperativo

Quiénes son los presos que planeaban una fuga de la cárcel y qué hallaron en sus celdas

Las cascadas más lindas de la provincia de Mendoza: un circuito natural que te enamorará
¿Te lo vas a perder?

Las cascadas más lindas de Mendoza: un circuito natural que te enamorará

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire
Sorpresa

Qué pasó con MasterChef Celebrity y por qué Telefe lo sacó del aire

Una plaza turística importante de Mendoza suma un hotel de cuatro estrellas.
Turismo

Mendoza tendrá un nuevo hotel de una importante cadena internacional: dónde se construirá

El récord de Andrea del Boca en Gran Hermano video
No pasaron ni 24 horas

El "récord" de Andrea del Boca en Gran Hermano