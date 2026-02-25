De cuánto serán las multas en la Ciudad de Mendoza por estacionar en doble fila

La Ciudad de Mendoza cobrará multas elevadas por obstaculziar la circulación. ¿Cuál es el monto? Foto: Yemel Fil

Por Celeste Funes







Este miércoles 25, niños y adolescentes de todas las edades madrugaron para regresar a las aulas. Con el inicio de clases y el aumento del tránsito en las calles, la Ciudad de Mendoza comenzará a aplicar multas por estacionar en doble fila para garantizar una circulación fluida. La medida busca ordenar el tránsito en zonas escolares y reducir demoras durante los horarios pico.

Estacionar en doble fila cuesta caro: ¿cuánto cobrarán en la Ciudad de Mendoza? La medida se enmarca en el Artículo 52 inciso 43 de la Ley de Tránsito provincial, que considera falta grave a la obstrucción de la circulación. En el ámbito de la Capital mendocina, esta infracción tendrá un valor de $350.000, aunque podrá reducirse a $210.000 si el conductor realiza el descargo correspondiente, lo que implica un descuento del 40%.

Luis Jofré, encargado de Educación Vial de la Ciudad de Mendoza, explicó a Sitio Andino que si bien la normativa es provincial, los montos de las multas son fijados por cada municipio. En el caso de la Capital, los valores aplican únicamente dentro de su jurisdicción, aunque otros departamentos podrían implementar sanciones similares si así lo deciden.

primer dia de clases, clases, escuela, alumnos, colegio, estudiantes.jpg Desde la Ciudad de Mendoza recordaron a padres y conductores utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso cuando lleven a sus hijos al colegio. Foto: Yemel Fil La comuna considera como faltas graves conductas como obstruir la circulación vehicular, hablar por teléfono celular mientras se conduce, circular sin casco, carecer de elementos mínimos de seguridad o negarse a la identificación, entre otras. Dentro de ese listado también se incluye estacionar en doble fila, una infracción que se busca erradicar especialmente en el contexto del tránsito escolar.

"Estar en doble fila, frente a un colegio y donde hay mucha circulación, se toma como una falta grave que es obstaculizar la normal fluidez del tránsito", reiteró Jofré en Aconcagua Radio. Desde el municipio aconsejaron tratar de llegar antes del horario de ingreso a los colegios y estacionar en zonas aledañas para evitar entorpecer la transitabilidad y mejorar la seguridad vial, especialmente en horarios críticos de ingreso y egreso de estudiantes. Además, recordaron a padres y conductores utilizar zonas habilitadas para ascenso y descenso.

