Inicio de clases en Mendoza: cambios y desafíos pedagógicos de la DGE para el 2026.

La provincia de Mendoza puso en marcha el ciclo lectivo 2026 cumpliendo con el calendario previsto. Con el objetivo de alcanzar los 190 días de clases , la Dirección General de Escuelas inició sus actividades en todos los niveles, aunque con una dinámica diferenciada para el nivel Secundario.

En medio de la inauguración de la escuela técnica “Centro de Innovación Educativa Tecnológica”, en Lavalle, el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), Tadeo García Zalazar , confirmó que el inicio de clases se dio en la totalidad de los establecimientos .

Ciclo lectivo 2026 Vuelta a clases: más de 270 mil alumnos regresan a las aulas en Mendoza con el desafío de cumplir los 190 días

Para tener en cuenta Inicio de clases: el transporte público de Mendoza recuperó sus frecuencias habituales

Respecto al estado edilicio, el funcionario aclaró que, si bien existen unas 20 escuelas con obras de infraestructura en curso, se han dispuesto "cápsulas" de seguridad que permiten el dictado de clases en paralelo a los trabajos .

Una de las novedades más destacadas de este año es la política de asistencia obligatoria en el nivel inicial . La DGE estableció que los alumnos deberán cumplir con un 80% de presencialidad . Aquellos estudiantes que no alcancen este porcentaje mínimo se verán obligados a asistir a un periodo de recuperación de saberes durante el mes de diciembre.

En sintonía con la expansión del nivel, se anunció que este año se superarán las 100 nuevas salas de tres años, continuando con el plan de universalización del servicio que ya sumó 140 salas en 2025.

clases, escuela, alumnos Este año se reglamentó que los alumnos deberán cumplir el 80% de la presencialidad. Foto: Cristian Lozano

El fin de la unidad pedagógica tradicional

En materia de aprendizaje primario, Mendoza implementa un cambio estructural en la lectoescritura. "Se ha modificado la antigua resolución que unía a primero y segundo grado como una sola unidad. A partir de ahora, la unidad pedagógica comprende sala de 5 años y primer grado", expresó el funcionario.

La medida implica una mayor exigencia: el alumno que al finalizar primer grado no logre leer, escribir e identificar números, no promocionará de manera automática.

"Tras un periodo de recuperación, si no cumple los objetivos, el estudiante deberá repetir el grado. Para acompañar este proceso, la provincia entregará 100.000 libros y ampliará la jornada extendida a más de 280 escuelas, el año pasado, 220 escuelas contaban con esa modalidad", explicó García Zalazar.

inicio de clases 2026 El alumno de primer grado que no logre leer, escribir e identificar números, no promocionará de manera automática. Foto: Cristian Lozano

Innovación y tecnología en el Secundario

Para el nivel Secundario, el gobierno escolar apuesta a las "100 escuelas innovadoras". Estos establecimientos contarán con planes de estudio más flexibles y materias electivas.

Además, se lanzará un programa de formación como Operadores de Inteligencia Artificial, destinado a alumnos de cuarto y quinto año en los 18 departamentos de la provincia, con el fin de mejorar la salida laboral de los jóvenes.

Asimismo, las nuevas escuelas técnicas que abran sus puertas este año ya lo harán bajo un plan de estudio actualizado de cinco años de duración.

clases, ciclo lectivo 2026, escuelas La DGE apuesta este año a las "100 escuelas innovadoras", con planes más flexibles y materias electivas. Foto: Cristian Lozano

Financiamiento en debate

En el plano político-educativo, Mendoza mantiene una postura firme ante la Nación respecto a la Ley de Libertad Educativa. Desde la gestión provincial se sostiene que cualquier debate sobre cambios en la Ley Nacional de Educación debe estar precedido por una discusión seria sobre el financiamiento educativo.

La propuesta del gobernador de una nueva ley de financiamiento sigue bajo tratamiento en el Consejo Federal de Educación, con expectativas de definiciones para marzo y abril.

Embed - INICIÓ EL CICLO LECTIVO 2026: “FALTA, NO NOS SENTIMOS CÓMODOS”

Preguntas y respuestas para tener en cuenta

¿Cuáles son los cambios principales en el Nivel Inicial y Primario?

El ciclo lectivo 2026 en Mendoza inicia con el objetivo de cumplir 190 días de clases y el 100% de las escuelas operativas. Las novedades principales incluyen la obligatoriedad del 80% de asistencia en nivel Inicial, el fin de la promoción automática en primer grado para quienes no logren leer y escribir, la expansión de la jornada extendida a más de 280 establecimientos.

¿Qué es la nueva unidad pedagógica de primer grado en Mendoza?

Según informó la Dirección General de Escuelas, la unidad pedagógica ahora comprende sala de 5 años y primer grado. Esto significa que la exigencia de alfabetización se adelanta: aquel alumno que al finalizar primer grado no sepa leer, escribir o identificar números no promocionará de grado, debiendo asistir a recuperación o repetir el año.

¿Cómo funcionarán los cursos de Inteligencia Artificial en las Secundarias de Mendoza?

El gobierno escolar habilitará 100 escuelas innovadoras que funcionarán como sedes para cursos de Operador de Inteligencia Artificial. Estas capacitaciones serán optativas para alumnos de 4.to y 5.to año de toda la provincia, buscando mejorar la salida laboral y brindar herramientas pedagógicas modernas en los 18 departamentos.