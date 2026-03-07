7 de marzo de 2026
Incorporación en el Palacio de Hacienda

Luis Caputo sumó al excanciller uruguayo Ernesto Talvi como asesor económico

El exsenador y excanciller uruguayo trabajará con el equipo económico de Luis Caputo. Javier Milei celebró la llegada en redes.

Luis Caputo en su paso por Mendoza anunció una incorporación en economía.

Luis Caputo en su paso por Mendoza anunció una incorporación en economía.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Caputo calificó a Talvi como “un economista de extensa trayectoria y reputación” y su rol se desempeñará en la colaboración conjunta del equipo económico.

“Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina”, indicó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, hizo mención de la nueva incorporación y celebró la llegada del economista uruguayo.

“Sensacional anuncio del ministro Caputo. Se incorpora al equipo el extraordinario economista Ernesto Talvi”. Para Daza, el excanciller se destaca como “académico, policymaker e investigador en organismos internacionales”.

“Además, ¡maravillosa persona! ¡Bienvenido, Ernesto!”.

Las elogios no vinieron solamente de parte del Ministerio económico, sino que el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia y posteó en su redes un mensaje en alusión a la incorporación.

“TMAP. VLLC!”, tuiteó el mandatario argentino.

Quién es Ernesto Talvi, el nuevo asesor en economía

Nacido en Montevideo, Talvi desempeñó funciones en la administración pública uruguaya. Tuvo su paso por el Senado (donde fue perteneciente al Partido Colorado y lideró el sector Ciudadanos) durante 2019, y un año después ejerció el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores.__IP__

Se graduó como economista en la Universidad de la República, es Doctor en Economía y MBA en Finanzas de la Universidad de Chicago. A su vez, es director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES).

