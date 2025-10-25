25 de octubre de 2025
Sitio Andino
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 25 de octubre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

El Paso Internacional los Libertadores.

El Paso Internacional los Libertadores.

El pronóstico para la alta montaña para este viernes indica precipitaciones débiles. Por la tarde o noche, moderadas. Mínima estimada por la noche entre -08 y -06°C.

Paso Internacional Los Libertadores.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 24 de octubre
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 23 de octubre

Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 6º en Uspallata, 1° en Punta de Vacas, - 1º en Puente del Inca y - 2° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores

