31 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Efemérides

¿Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre?

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en gran parte del mundo. Conocé el origen y los detalles de esta famosa tradición en la siguiente nota.

¿Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre?

¿Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre?

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Cada 31 de octubre se celebra a nivel mundial la Noche de Halloween. Esta efeméride, de carácter particular, suele festejarse durante la noche, cuando niños y adolescentes se disfrazan, cuentan historias de miedo y piden dulces casa por casa, mientras que otros la aprovechan para recordar a sus seres queridos fallecidos.

Por qué se celebra Halloween el 31 de octubre

La Noche de Halloween, o de Brujas, se celebra cada 31 de octubre en países anglosajones como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Irlanda. En las últimas décadas, la festividad se ha expandido a otras partes del mundo, donde muchas personas organizan fiestas temáticas. No obstante, el evento es más reconocido por la tradición infantil de salir disfrazados a la calle en busca de dulces, pronunciando la frase "truco o trato".

Lee además
Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras
Streaming

Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras
Disfraces, música y alegría: el festejo de Halloween copó la calle Arístides Villanueva
En fotos

Disfraces, música y alegría: el festejo de Halloween copó la avenida Arístides Villanueva
halloween, venta de mascaras y disfraces, juguetería
La Noche de Halloween: una festividad de origen anglosajon que se extendió por todo el mundo.

La Noche de Halloween: una festividad de origen anglosajon que se extendió por todo el mundo.

Gran parte de la popularidad global de Halloween se debe al despliegue comercial y publicitario del cine estadounidense, que retrató los típicos vecindarios con niños yendo de casa en casa, estas decoradas con calabazas, brujas y esqueletos.

Qué significa y cuál es el origen de Halloween

El término proviene de la expresión inglesa "All Hallow's Eve", que se traduce como " Víspera de Todos los Santos". El origen de la celebración se remonta a festividades cristianas y celtas. Por un lado, la tradición cristiana celebra el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Por el otro, la festividad celta del Samhain marcaba el fin de las cosechas y el año nuevo.

El Halloween moderno, sin embargo, tiene su origen directo en la tradición irlandesa. Durante la Gran Hambruna de 1840, los inmigrantes irlandeses llevaron la celebración del Samhain a Estados Unidos. No fue hasta 1921 que Minnesota acogió el primer desfile masivo de Halloween, una costumbre que luego se expandió por todo el territorio estadounidense y al resto del mundo.

Fuente: diainternacionalde.com

Temas
Seguí leyendo

Por qué se festeja Halloween: origen y sentido de la fecha

La Arístides Villanueva se llena de brujas: cómo se prepara Ciudad para festejar Halloween

Parque Provincial Aconcagua: nuevas tarifas, seguros y pautas ambientales

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este viernes 31 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 31 de octubre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 31 de octubre

Zonda y aumento de temperatura, el pronóstico del tiempo para este viernes 31 de octubre en Mendoza

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

LO QUE SE LEE AHORA
Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Las Más Leídas

El momento del robo en un centro comercial de Guaymallén.
mechera

Video: acusan a esta mujer de un robo en un centro comercial de Guaymallén

Parte de los estupefacientes incautados en Las Heras. 
allanamiento

Detienen a mujer acusada de vender droga en Las Heras

El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

El menor permanece internado en el hospital Notti de Guaymallén.
buscan al agresor

Tras una riña en Guaymallén, apuñalaron a un menor de 13 años

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Te Puede Interesar

Científica trabaja en la escena del presunto homicidio, en Las Heras. 
tenía 44 años

Asesinaron a un hombre en Las Heras: investigan el móvil

Por Pablo Segura
Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá.
Para tener en cuenta

Aumenta el boleto de micros en Mendoza: desde cuándo y a cuánto se irá

Por Sitio Andino Sociedad
El accidente ocurrió en Urquiza y San Francisco del Monte.
impactante

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

Por Pablo Segura