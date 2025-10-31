31 de octubre de 2025
Qué ver en Halloween: las películas y series más aterradoras

Con historias sangrientas y relatos escalofriantes, descubrí las películas y series ideales para recibir la noche de Halloween con mucho terror.

 Por Luis Calizaya

Como cada 31 de octubre, el mundo da inicio a las celebraciones de Halloween, un evento que reúne a adultos y niños disfrazados de monstruos y seres que generan miedo en el cine y la cultura popular. Los planes son diversos: desde fiestas y salidas para pedir dulces hasta maratones de películas o series desde casa.

Las mejores series y películas para ver en Halloween

Conocidas u ocultas en el olvido, las producciones cinematográficas para esta fecha ofrecen un catálogo ideal para explorar los géneros de terror y suspenso. Para una experiencia inmersiva, estas son las opciones más destacadas para ver a oscuras.

En películas

'Misery' (Rob Reiner, 1990)

El escritor Paul Sheldon, hastiado de su exitosa saga de novelas románticas, decide matar a su protagonista. Tras un accidente de auto, es auxiliado por Annie Wilkes, una fan obsesiva que no acepta la muerte de su personaje favorito. Este thriller psicológico, considerado la cima de Rob Reiner, le valió un Óscar a Kathy Bates por su escalofriante interpretación de una "fan incondicional".

Película
'Host' (2020)

Seis amigos realizan una sesión espiritista por Zoom durante la cuarentena, lo que desencadena una serie de experiencias aterradoras. Cuando un espíritu maligno invade sus hogares, deben descubrir cómo sobrevivir a la noche. Una cinta de terror found-footage que aprovecha el contexto pandémico.

'Posesión Infernal' (2013)

Cinco amigos viajan a una cabaña en el bosque para ayudar a una de ellos con su adicción a las drogas. Sin embargo, se encontrarán poseídos por algo mucho más siniestro que sus buenas intenciones. Un reinicio moderno y visceral de la clásica franquicia de terror.

'[REC]' (2007)

Una reportera y su cámara siguen a bomberos durante una noche rutinaria, hasta que una llamada los lleva a un edificio donde una anciana grita desconsolada. Pronto descubren que están encerrados con una fuerza letal y sobrenatural. Filmada en estilo falso documental, es un hito del terror español.

Película -REC
'Fenómeno siniestro' (2001)

Un equipo de cazafantasmas se encierra por una noche en el abandonado hospital psiquiátrico Collingwood para grabar un episodio. Pronto descubren que el edificio está vivo y no tiene intención de dejarlos salir. Un ejemplo clásico del subgénero de found-footage que influenció una década de terror.

En series

'Stranger Things' (2016)

En las años 80, la desaparición de un niño en el pueblo de Hawkins revela experimentos secretos, fuerzas paranormales y a una niña con poderes. Una carta de amor a los clásicos de los 80 que mezcla terror, ciencia ficción y aventura.

Serie - Stranger Things
'La maldición de Hill House' (2018)

Una familia que creció en la casa encantada más famosa del país se reúne tras una tragedia, obligándolos a enfrentar los fantasmas de su pasado. Una adaptación moderna y emocional de la novela de Shirley Jackson.

'American Horror Story' (2011-presente)

Serie de antología que explora una temática de terror diferente en cada temporada (casas embrujadas, brujas, circo freak), con un elenco recurrente y una estética visual distintiva.

'Estamos muertos' (2022)

Un grupo de estudiantes queda atrapado en su instituto cuando un brote zombie convierte a la mayoría en infectados. Deberán usar su ingenio y recursos limitados para sobrevivir hasta que llegue el rescate.

Serie - Estamos muertos
'The Strain' (2014-2017)

Cuando un avión aterriza en Nueva York con todos los pasajeros muertos, un científico del CDC descubre que la causa no es un virus, sino una antigua plaga de vampiros. Una mezcla de terror biológico y mitología vampírica.

