En dos días, Netflix estrenará una película sobre una polémica asesina serial

Los estrenos de Netflix continúan con su programación, y a pocos días de finalizar octubre destaca entre el público un nuevo documental del género true crime. Se trata de “Aileen: Reina de los Asesinos en Serie”, una película que explora el lado más oscuro de Aileen Wuornos, una mujer condenada a muerte por el asesinato de siete hombres en Florida entre 1989 y 1990.

Con un estreno internacional previsto para el 30 de octubre, esta producción de Netflix retoma una historia polémica que sigue generando interés más de tres décadas después, especialmente tras el recordado estreno de Monster (2003), la película protagonizada por Charlize Theron, cuya interpretación de Wuornos le valió el premio Óscar.

Película - Netflix La nueva película de Netflix estará disponible desde el 30 de octubre. Foto: Netflix Netflix: de qué trata Aileen: Reina de los Asesinos en Serie A lo largo de más de 100 minutos, el documental revisa la compleja vida de Aileen Wuornos. A través de entrevistas, material de archivo y los testimonios de la propia “doncella de la muerte ”, la película indaga en las circunstancias que la llevaron a una vida marcada por la violencia, el abuso y el crimen, además de profundizar en sus motivaciones y en la respuesta del sistema judicial.

Quién fue Aileen Wuornos en la vida real Nacida en 1956 en Michigan, Wuornos tuvo una infancia signada por el abandono y el abuso familiar. Tras pasar por varios hogares de acogida, fue marginada socialmente y, a los 20 años, se trasladó a Florida con la esperanza de comenzar una nueva vida. Sin embargo, terminó ejerciendo la prostitución y cometiendo robos.

Su historia tomó un giro macabro cuando confesó haber asesinado a siete hombres en distintas circunstancias, alegando que lo hizo en defensa propia tras intentos de violación mientras trabajaba como prostituta. Pese a esa versión, fue arrestada y su caso se convirtió en un fenómeno mediático. En 1992, luego de una extensa investigación, fue declarada culpable y condenada a muerte. Pasó una década en el corredor de la muerte hasta ser ejecutada por inyección letal en 2002. Tráiler de 'Aileen: Reina de los Asesinos en Serie' Embed - Aileen: Queen of the Serial Killers | Official Trailer | Netflix

