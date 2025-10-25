25 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Documentales que nos abren los ojos: La realidad en pantalla

Con producciones que transmiten un profundo mensaje sobre la humanidad y sus conflictos, estas son las cinco opciones que mejor la representan.

Documentales que nos abren los ojos: La realidad en pantalla

Documentales que nos abren los ojos: La realidad en pantalla

 Por Luis Calizaya

En tiempos en los que la humanidad parece debatirse entre el progreso y la crisis, los documentales se han convertido en un espejo de nuestras contradicciones. Estas producciones invitan a detenerse, observar y reflexionar sobre el lugar que ocupamos en un mundo que cambia más rápido de lo que alcanzamos a comprender.

Los mejores documentales sobre la humanidad

Aunque no es una lista extensa, aquí se presentan cinco producciones que marcaron una época y que aún hoy dejan una profunda huella reflexiva sobre las guerras, los estilos de vida y las diferencias que separan a las personas, más allá del lenguaje y la cultura:

Lee además
Netflix estrena El monstruo de Florencia: el caso real que conmocionó a Italia video
Streaming

Netflix estrena "El monstruo de Florencia": el caso real que conmocionó a Italia
La vecina perfecta en Netflix: el conflicto barrial que terminó en una muerte escalofriante video
Streaming

"La vecina perfecta" en Netflix: el conflicto barrial que terminó en una muerte escalofriante

Of Fathers and Sons (2017)

Ganador del Premio del Jurado en el Festival de Sundance y nominado a Mejor Documental en los Premios del Cine Europeo, esta película de Talal Derki ofrece un retrato crudo y único de cómo ISIS adoctrina a la juventud siria para convertirla en sus futuros combatientes. Derki convivió durante dos años con una familia y registró con su cámara la vida cotidiana de los niños, con un resultado tan íntimo como estremecedor.

Embed - Of Fathers And Sons (2017) - Trailer | BELDOCS 2018

Shoah (1985)

Considerado uno de los mejores documentales de la historia del cine, Claude Lanzmann reconstruye el horror del Holocausto a través de nueve horas de entrevistas, testimonios y visitas a los lugares donde ocurrieron los hechos. Más que un registro histórico, Shoah es una reflexión sobre la memoria, la necesidad de recordar y el compromiso de la humanidad para no repetir los errores del pasado.

Embed - Shoah - Official Trailer | HD | IFC Films

El etnógrafo (2012)

Dirigido por Ulises Rosell, este documental retrata la vida de una comunidad wichí en el norte argentino. A través de la mirada de un antropólogo extranjero que se integra a la comunidad, la película aborda temas como la identidad, la lengua y la resistencia cultural frente al olvido. Con sensibilidad y profundidad, Rosell muestra cómo las tradiciones sobreviven y se transforman dentro de un tejido social complejo.

Embed - "El etnógrafo", de Ulises Rosell - Trailer

Human (2015)

Realizado por el fotógrafo y cineasta Yann Arthus-Bertrand, Human combina impactantes imágenes aéreas y más de 2.000 testimonios grabados en 60 países para explorar los grandes temas universales: la pobreza, la guerra, la discriminación, el amor, la familia y la esperanza. El resultado es una mirada profunda y emotiva sobre la condición humana y nuestra capacidad para la empatía y la solidaridad.

Embed - HUMAN by Yann Arthus-Bertrand - Official Trailer

Kedi (2016)

En la bulliciosa Estambul, miles de gatos recorren libremente sus calles y se convierten en el reflejo de las personas que los rodean. Este documental turco transforma una simple historia urbana en una metáfora sobre la convivencia, la independencia y la conexión entre humanos y animales en una ciudad que une Oriente y Occidente.

Embed - KEDI (GATOS DE ESTAMBUL) - tráiler oficial VOSE

Temas
Seguí leyendo

HBO Max revela la fecha de estreno del documental de Jesse y Joy: dónde verlo en Argentina

HBO Max estrena 'La hora de la desaparición', la película de terror más impactante de 2025

Ciencia ficción y distopías: historias que nos hacen replantear la realidad

HBO negocia una serie basada en el 'Proyecto MKUltra'

La nueva película de Netflix que explora los horrores de una guerra nuclear

Netflix prepara el estreno de Emily en París 5: fecha confirmada y nuevos detalles

¿Cuándo se estrena Maxton Hall 2 en Prime Video?

HBO Max aumenta sus precios: cuánto costará la suscripción desde octubre de 2025

Las Más Leídas

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido
Dolor en Mendoza

Falleció una querida reina de la Vendimia mandato cumplido

Brutal ataque de dos perros al trabajador de un galpón en Las Heras. 
la víctima quedó internada

Brutal ataque de dos perros a un hombre en Las Heras

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

La Lepra lo cerró desde los doce pasos.
dale lepra

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre EN VIVO
juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de octubre

Te Puede Interesar

El medicamento gemelo de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar.
Salud

El medicamento "gemelo" de Ozempic: una herramienta contra la obesidad, no un atajo para adelgazar

Por Natalia Mantineo
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

De JP Morgan al Gobierno: Luis Caputo suma a Daza en el área de Finanzas

Por Sitio Andino Política