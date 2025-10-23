23 de octubre de 2025
Netflix prepara el estreno de Emily en París 5: fecha confirmada y nuevos detalles

Las nuevas aventuras de Emily Cooper llegarán a Netflix con una historia emocionante que combina romance y amistad, ambientada en dos icónicas ciudades europeas.

 Por Luis Calizaya

La quinta temporada de "Emily en París" se prepara para su estreno en Netflix con grandes expectativas por parte del público. La serie, que sigue la vida de una joven que intenta adaptarse a su nueva vida en Europa, combina una premisa sencilla con un mensaje profundo que la convirtió en una de las producciones más vistas de la plataforma. Ahora, su regreso está previsto antes de que finalice el 2025.

La quinta temporada de "Emily en Par&iacute;s" llegar&aacute; el pr&oacute;ximo 18 de diciembre.

La quinta temporada de "Emily en París" llegará el próximo 18 de diciembre.

“Emily en París” en Netflix: los detalles de la temporada 5

Los primeros avances fueron presentados por la “N Roja”, donde se muestra a Emily Cooper (Lily Collins) viviendo nuevas aventuras en las ciudades italianas de Roma y Venecia. Según confirmó su creador, Darren Star, la quinta entrega transcurrirá entre las capitales de Italia y Francia, con una fecha de estreno programada para el 18 de diciembre de 2025.

La última temporada dejó a Emily iniciando un romance con un atractivo heredero de la moda italiana y mudándose a un apartamento en Roma para abrir una oficina de la Agencia Grateau. Aunque esto podría hacer pensar en un cambio de título para la serie, Star aclaró: “Emily tendrá presencia en Roma, pero eso no significa que deje de estar en París.

Con la promesa de llevar al público a lugares inesperados, se espera que esta nueva temporada profundice en la relación entre Emily y Marcello (Franceschini). “Queremos que Emily pueda sonreír sin reservas. Queremos verla más allá de sus vacaciones, y él llega en ese momento perfecto”, señaló Collins en una entrevista.

Star agregó: “Siento que tienen una chispa y una conexión auténtica. Mucho de eso seguirá desarrollándose en la próxima temporada”. Star agregó: “Siento que tienen una chispa y una conexión auténtica. Mucho de eso seguirá desarrollándose en la próxima temporada”.

Otro personaje con el que volveremos a encontrar en la serie será Gabriel (Lucas Bravo), el vecino y novio intermitente de Emily, quien dejó importantes revelaciones en la cuarta temporada al reconocer sus verdaderos sentimientos hacia ella. Aunque sus problemas de comunicación complicaron la relación, la nueva entrega promete mostrar su lucha por reconquistarla mientras enfrenta las consecuencias de sus decisiones.

La serie regresar&aacute; con viejos y nuevos personajes.

La serie regresará con viejos y nuevos personajes.

¿Quiénes estarán en Emily en París temporada 5?

  • Lily Collins: Emily Cooper
  • Philippine Leroy-Beaulieu: Sylvie Grateau
  • Ashley Park: Mindy Chen
  • Lucas Bravo: Gabriel
  • Samuel Arnold: Julien
  • Bruno Gouery: Luc
  • William Abadie: Antoine Lambert
  • Lucien Laviscount: Alfie
  • Eugenio Franceschini: Marcello
  • Thalia Besson: Geneviève
  • Paul Forman: Nico
  • Arnaud Binard: Laurent G.

Reparto especial:

  • Emily Bryan Greenberg: Jake, un estadounidense residente en París.
  • Michèle Laroque: Yvette, una vieja amiga de Sylvie, la jefa de Emily.
  • Minnie Driver: princesa Jane.

Emily en París: Avance oficial de la temporada 5

Embed - Emily en París | Avance oficial de la temporada 5 | Netflix

