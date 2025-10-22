Netflix estrena "El monstruo de Florencia": el caso real que conmocionó a Italia

Los estrenos de Netflix no paran de llegar durante octubre, un mes marcado por una fuerte presencia del género de terror y el true crime . En este contexto se suma " El monstruo de Florencia ", una serie de cuatro episodios que reconstruye los asesinatos de varios jóvenes en Italia entre 1968 y 1985 .

Además de su historia atrapante -en la que poco se revela sobre el verdadero autor de los crímenes-, la producción cuenta con la dirección de Stefano Sollima , reconocido por títulos como Sicario: Day of the Soldado y Tom Clancy: Sin remordimientos .

Durante la década del 60 , Italia comenzó a vivir una ola de terror por la muerte de varias parejas jóvenes a manos de un asesino que actuaba con el mismo modus operandi: los sorprendía dentro de sus autos o en zonas rurales con armas de gran calibre, para luego ultimarlos con un cuchillo .

"El monstruo de Florencia", la nueva miniserie de Netflix que atrapa desde el inicio.

Mientras la prensa y la policía intentan dar con el responsable y superar una serie de laberintos judiciales, cada episodio revela nuevas pistas que conducen a distintos sospechosos . En medio de la desesperación de la comunidad toscana, la tensión aumenta y todos los acusados parecen más culpables que inocentes .

La historia real detrás de la serie

La trama de El monstruo de Florencia reconstruye los hechos ocurridos entre 1968 y 1985 en la provincia italiana de Florencia. La comunidad vivió años de angustia por una seguidilla de crímenes que conmocionaron al país, ya que las víctimas eran parejas jóvenes que buscaban un momento de intimidad.

Aunque fueron ocho las víctimas mortales, la policía trabajó incansablemente para dar con el verdadero asesino. Sin embargo, tras interrogar a más de 100 mil personas, nunca lograron identificarlo. La prensa italiana lo bautizó como “El Monstruo de Florencia”, convirtiéndolo en una figura casi legendaria.

Serie - Netflix (1) Tiene un reparto desconocido pero una historia potente. Foto: web

Años más tarde, el caso fue cerrado sin resolución. Pero en 2001 algunos investigadores lo reabrieron ante la aparición de nuevas pistas. Aunque no se conocieron detalles oficiales, trascendió que podría tratarse de un grupo de entre diez y doce personas adineradas, miembros de una secta religiosa, que habrían encargado los crímenes a tres campesinos. Hasta hoy, la verdadera identidad del asesino sigue siendo un misterio.

Reparto protagónico

Marco Bullitta: Stefano Mele

Stefano Mele Valentino Mannias: Salvatore Vinci

Salvatore Vinci Francesca Olia: Barbara Locci

Barbara Locci Giacomo Fadda: Francesco Vinci

Francesco Vinci Antonio Tintis: Giovanni Mele

Giovanni Mele Niccolò Cancellieri: Piero Mucciarini

Piero Mucciarini Nicolò Pasetti: Wilhelm

Wilhelm Luca Pusceddu: Francesco Usula

Francesco Usula Liliana Bottone

Giordano Mannu

