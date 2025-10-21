21 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Streaming

Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

Desde las más vistas hasta las más recientes, estas son las series coreanas que mejor destacaron en Netflix durante el mes de octubre.

Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

 Por Luis Calizaya

Las series coreanas son un fenómeno imparable en Netflix, y octubre de 2025 llega con nuevas producciones que prometen conquistar a los fanáticos. Desde estrenos llenos de acción hasta historias románticas y de intriga, te contamos cuáles son las mejores series para ver en Netflix este mes y por qué se han convertido en las favoritas del público.

Octubre 2025: las 10 mejores series coreanas de Netflix

Desde títulos que marcaron tendencia en el pasado hasta los estrenos más recientes, a continuación te presentamos las series que podrás disfrutar más de una vez y maratonear durante toda una tarde en Netflix:

Lee además
La insólita serie sobre un caso de drogas que sacudió a una pequeña isla de Portugal video
Streaming

La insólita serie sobre un caso de drogas que sacudió a una pequeña isla de Portugal
Daniel Hendler llega a Netflix con una película que promete emocionar video
Streaming

Daniel Hendler llega a Netflix con una película que promete emocionar

Bon appétit, majestad (2025 – Romance)

  • Elenco: Lim Yoon-a, Lee Chae-min y Kang Hanna.
  • Creadores: Chang Tae-you y fGRD
Series coreanas - Netflix (2)
La serie coreana tiene 12 episodios.

La serie coreana tiene 12 episodios.

Sinopsis: Tras viajar en el tiempo a la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá superar desafíos reales.

El genio y los deseos (2025 – Romance)

  • Elenco: Kim Woo-bin, Suzy y Kim Me-kyung.
  • Creadores: Kim Eun-sook

Sinopsis: Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él llenar de amor y asombro el mundo de ella?

Familia Typhoon (2025 – Drama)

  • Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha y Kim Min-seok.
  • Creadores: Lee Na-jeong, Kim Dong-hwee y Jang Hyun

Sinopsis: En plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre. Su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que significa ser adulto.

El juego del calamar (Temporada 3, 2025 – Intriga)

  • Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun y Yim Si-wan.
  • Creadores: Hwang Dong-hyuk
el juego del calamar.jpg
Las tres temporadas marcaron un antes y un después en su género.

Las tres temporadas marcaron un antes y un después en su género.

Sinopsis: Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con riesgo mortal.

El sinuoso camino del derecho (2025 – Drama)

  • Elenco: Lee Jin-uk, Jung Chae-yeon y Lee Hak-ju.
  • Creadores: Kim Jae-hong y Park Mi-hyun

Sinopsis: Una joven abogada con un fuerte sentido de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de un exigente mentor.

Reina Mantis (2025 – Intriga)

  • Elenco: Ko Hyun-jung, Jang Dong-yoon y Cho Seong-ha.
  • Creadores: Byun Young-joo y Lee Young-jong

Sinopsis: Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales, quien además es su madre.

Un héroe débil (Temporada 2, 2021 – Acción)

  • Elenco: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook y Hong Kyung.
  • Creadores: You Su-min, Han Jun-hee y Park Hyun-woo
un-heroe-debil-netflix-.jpg
Un héroe débil, una sere que habla del bulliyng escolar y sus consecuencias.

Un héroe débil, una sere que habla del bulliyng escolar y sus consecuencias.

Sinopsis: Un estudiante brillante pero introvertido enfrenta acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin conocer los peligros que le esperan.

Si la vida te da mandarinas… (2025 – Romance)

  • Elenco: IU, Park Bo-gum y Moon So-ri.
  • Creadores: Kim Won-suk y Lim Sang-choon

Sinopsis: En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

Woo, una abogada extraordinaria (2022 – Drama)

  • Elenco: Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young.
  • Creadores: Yoo In-sik y Moon Ji-won
Series coreanas - Netflix (1)
Luego una primera temporada exitosa, los fans están a la espera de una segunda parte confirmada.

Luego una primera temporada exitosa, los fans están a la espera de una segunda parte confirmada.

Sinopsis: La genial abogada Woo Youngwoo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

La vida soñada del Sr. Kim (estreno 25 de octubre – Drama)

  • Elenco: Ryu Seung-ryong, Myung Se-bin y Cha Kang-yoon.
  • Creadores: Jo Hyun-tack, Kim Hong-ki y Yoon Hae-sung

Sinopsis: Tras una exitosa carrera en la empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento para reencontrarse con la verdadera felicidad.

Temas
Seguí leyendo

"La vecina perfecta" en Netflix: el conflicto barrial que terminó en una muerte escalofriante

Netflix suma podcasts a su plataforma: cuándo llegará la nueva función

La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil

Fans de One Piece: Netflix revela adelanto de la nueva temporada

La nueva película de Netflix con Keira Knightley promete tensión y misterio

Ranking Netflix Argentina: las series y películas más vistas de la semana

Tras Ed Gein, Netflix revela detalles de la nueva temporada de "Monstruo"

Del libro a la pantalla: adaptaciones exitosas y fracasos memorables

Las Más Leídas

Alerta del Ministerio Público Fiscal por una nueva modalidad de estafa. 
advertencia

Cómo funciona la nueva estafa virtual en Mendoza

La ministra de Seguridad firmó la resolución tras la condena contra el efectivo de la Policía de Mendoza. 
decisión oficial

Echaron a un Subcomisario de la Policía de Mendoza por un falso allanamiento

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los tres acusados del juicio que intenta esclarecer el homicidio de Luciano Gómez. 
caso luciano gómez

Impactantes testimonios en el inicio del juicio por el homicidio de un joven en San Rafael

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes.
Ciclo lectivo 2026

Ingreso a las escuelas de la UNCuyo: este martes se conocen los resultados de los exámenes

Te Puede Interesar

Un drone captó al hombre perdido en una finca de Lavalle. 
perdido en una finca

Importante operativo de rescate por un hombre extraviado en Lavalle

Por Pablo Segura
Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143.
Conexión regional

Cuándo tiene previsto el Gobierno de Mendoza iniciar las obras en la Ruta Nacional 143

Por Florencia Martinez del Rio