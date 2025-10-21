Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

Las series coreanas son un fenómeno imparable en Netflix , y octubre de 2025 llega con nuevas producciones que prometen conquistar a los fanáticos. Desde estrenos llenos de acción hasta historias románticas y de intriga , te contamos cuáles son las mejores series para ver en Netflix este mes y por qué se han convertido en las favoritas del público.

Desde títulos que marcaron tendencia en el pasado hasta los estrenos más recientes , a continuación te presentamos las series que podrás disfrutar más de una vez y maratonear durante toda una tarde en Netflix :

Sinopsis: Tras viajar en el tiempo a la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá superar desafíos reales.

Sinopsis: Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él llenar de amor y asombro el mundo de ella?

Familia Typhoon (2025 – Drama)

Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha y Kim Min-seok.

Creadores: Lee Na-jeong, Kim Dong-hwee y Jang Hyun

Sinopsis: En plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre. Su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que significa ser adulto.

El juego del calamar (Temporada 3, 2025 – Intriga)

Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun y Yim Si-wan.

Creadores: Hwang Dong-hyuk

el juego del calamar.jpg Las tres temporadas marcaron un antes y un después en su género. Foto: web

Sinopsis: Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con riesgo mortal.

El sinuoso camino del derecho (2025 – Drama)

Elenco: Lee Jin-uk, Jung Chae-yeon y Lee Hak-ju.

Creadores: Kim Jae-hong y Park Mi-hyun

Sinopsis: Una joven abogada con un fuerte sentido de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de un exigente mentor.

Reina Mantis (2025 – Intriga)

Elenco: Ko Hyun-jung, Jang Dong-yoon y Cho Seong-ha.

Creadores: Byun Young-joo y Lee Young-jong

Sinopsis: Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales, quien además es su madre.

Un héroe débil (Temporada 2, 2021 – Acción)

Elenco: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook y Hong Kyung.

Creadores: You Su-min, Han Jun-hee y Park Hyun-woo

un-heroe-debil-netflix-.jpg Un héroe débil, una sere que habla del bulliyng escolar y sus consecuencias. Foto: web

Sinopsis: Un estudiante brillante pero introvertido enfrenta acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin conocer los peligros que le esperan.

Si la vida te da mandarinas… (2025 – Romance)

Elenco: IU, Park Bo-gum y Moon So-ri.

Creadores: Kim Won-suk y Lim Sang-choon

Sinopsis: En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

Woo, una abogada extraordinaria (2022 – Drama)

Elenco: Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young.

Creadores: Yoo In-sik y Moon Ji-won

Series coreanas - Netflix (1) Luego una primera temporada exitosa, los fans están a la espera de una segunda parte confirmada. Foto: web

Sinopsis: La genial abogada Woo Youngwoo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados.

La vida soñada del Sr. Kim (estreno 25 de octubre – Drama)

Elenco: Ryu Seung-ryong, Myung Se-bin y Cha Kang-yoon.

Creadores: Jo Hyun-tack, Kim Hong-ki y Yoon Hae-sung

Sinopsis: Tras una exitosa carrera en la empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento para reencontrarse con la verdadera felicidad.