Las mejores series coreanas para ver en Netflix en octubre de 2025

Por Luis Calizaya 21 de octubre de 2025 - 18:31
Las
series coreanas son un fenómeno imparable en , y Netflix llega con nuevas producciones que prometen conquistar a los fanáticos. Desde estrenos llenos de acción hasta octubre de 2025 historias románticas y de intriga, te contamos cuáles son las mejores series para ver en Netflix este mes y por qué se han convertido en las favoritas del público.
Octubre 2025: las 10 mejores series coreanas de Netflix
Desde títulos que
marcaron tendencia en el pasado hasta los estrenos más recientes, a continuación te presentamos las que series podrás disfrutar más de una vez y maratonear durante toda una tarde en Netflix:
Bon appétit, majestad (2025 – Romance) Elenco: Lim Yoon-a, Lee Chae-min y Kang Hanna. Creadores: Chang Tae-you y fGRD
Series coreanas - Netflix (2)
La serie coreana tiene 12 episodios.
Foto: web
Sinopsis: Tras viajar en el tiempo a la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá superar desafíos reales.
El genio y los deseos (2025 – Romance) Elenco: Kim Woo-bin, Suzy y Kim Me-kyung. Creadores: Kim Eun-sook Sinopsis: Mil años después, un extravagante genio regresa para conceder los deseos de una mujer sin emociones. ¿Logrará él llenar de amor y asombro el mundo de ella?
Familia Typhoon (2025 – Drama) Elenco: Lee Jun-ho, Kim Min-ha y Kim Min-seok. Creadores: Lee Na-jeong, Kim Dong-hwee y Jang Hyun
Sinopsis: En plena crisis financiera de 1997, un joven despreocupado hereda el tambaleante negocio de su padre. Su nuevo rol de jefe lo lleva a entender lo que significa ser adulto. El juego del calamar (Temporada 3, 2025 – Intriga) Elenco: Lee Jung-jae, Lee Byung-hun y Yim Si-wan. Creadores: Hwang Dong-hyuk
el juego del calamar.jpg
Las tres temporadas marcaron un antes y un después en su género.
Foto: web
Sinopsis: Cientos de jugadores con problemas económicos aceptan una extraña invitación a competir en juegos infantiles. Adentro les espera un premio irresistible… con riesgo mortal. El sinuoso camino del derecho (2025 – Drama) Elenco: Lee Jin-uk, Jung Chae-yeon y Lee Hak-ju. Creadores: Kim Jae-hong y Park Mi-hyun
Sinopsis: Una joven abogada con un fuerte sentido de justicia se une a un prestigioso bufete y navega el complejo mundo legal bajo las órdenes de un exigente mentor. Reina Mantis (2025 – Intriga) Elenco: Ko Hyun-jung, Jang Dong-yoon y Cho Seong-ha. Creadores: Byun Young-joo y Lee Young-jong
Sinopsis: Para detener a un imitador, un policía debe trabajar con la asesina en serie detrás de los crímenes originales, quien además es su madre. Un héroe débil (Temporada 2, 2021 – Acción) Elenco: Park Ji-hoon, Choi Hyun-wook y Hong Kyung. Creadores: You Su-min, Han Jun-hee y Park Hyun-woo
un-heroe-debil-netflix-.jpg
Un héroe débil, una sere que habla del bulliyng escolar y sus consecuencias.
Foto: web
Sinopsis: Un estudiante brillante pero introvertido enfrenta acosadores y enemigos violentos con la ayuda de amistades inesperadas, sin conocer los peligros que le esperan. Si la vida te da mandarinas… (2025 – Romance) Elenco: IU, Park Bo-gum y Moon So-ri. Creadores: Kim Won-suk y Lim Sang-choon
Sinopsis: En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo. Woo, una abogada extraordinaria (2022 – Drama) Elenco: Park Eun-bin, Kang Tae-oh y Kang Ki-young. Creadores: Yoo In-sik y Moon Ji-won
Series coreanas - Netflix (1)
Luego una primera temporada exitosa, los fans están a la espera de una segunda parte confirmada.
Foto: web
Sinopsis: La genial abogada Woo Youngwoo, una mujer en el espectro autista, enfrenta desafíos dentro y fuera del juzgado tras empezar a ejercer en un despacho de abogados. La vida soñada del Sr. Kim (estreno 25 de octubre – Drama) Elenco: Ryu Seung-ryong, Myung Se-bin y Cha Kang-yoon. Creadores: Jo Hyun-tack, Kim Hong-ki y Yoon Hae-sung Sinopsis: Tras una exitosa carrera en la empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento para reencontrarse con la verdadera felicidad.