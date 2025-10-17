La insólita serie sobre un caso de drogas que sacudió a una pequeña isla de Portugal

Luego del éxito de su primera temporada en Netflix , este viernes llegó la segunda parte de la serie portuguesa Rabo de Peixe . Se trata de un drama inspirado en un hecho real ocurrido en 2001 , cuando un cargamento de cocaína alteró la tranquilidad de una pequeña isla de Portugal .

Tras el hallazgo de una tonelada de cocaína en la isla de São Miguel , los habitantes de Rabo de Peixe deciden aprovechar la oportunidad y vender la droga para mejorar su vida . Entre ellos está Eduardo , un joven pescador que, junto a sus amigos, sueña con hacerse millonario. Sin embargo, pronto deberán enfrentarse a los verdaderos dueños del cargamento , a la policía y a otros peligros imprevisibles que pondrán en riesgo su plan y su amistad.

En esta segunda temporada, Eduardo regresa a la isla después de tres meses de ausencia y la encuentra completamente transformada: la droga cambió de manos , y las lealtades del grupo volverán a ponerse a prueba frente a nuevos enemigos y tentaciones .

Aunque parece ficción, Rabo de Peixe se basa en un suceso real que tuvo lugar en 2001 . Aquel año, media tonelada de cocaína llegó a las costas de la isla tras un naufragio. El hallazgo generó un caos social: muchos vecinos , sin experiencia alguna con drogas, sufrieron sobredosis , e incluso se registraron muertes . Otros aprovecharon la situación para vender la sustancia, que llegó a comercializarse por apenas 25 euros el gramo , el equivalente al valor de una cerveza.

A más de dos décadas del hecho, la historia sigue marcando a la comunidad local y ha inspirado documentales, investigaciones y ahora esta serie de Netflix que reconstruye uno de los episodios más insólitos en la historia reciente de Portugal.

Quién es quién en el reparto principal

José Condessa: Eduardo

Helena Caldeira: Sílvia

André Leitão: Carlos

Rodrigo Tomás: Rafael

Maria João Bastos: Inspectora

Albano Jerónimo: Arruba

Dónde ver a José Condessa: sus series y películas

En películas:

Strange Way of Life (2023)

Dos antiguos compañeros pistoleros se reencuentran tras muchos años cuando Silva viaja para ver al sheriff Jake. En un ambiente de western íntimo, surge una confrontación emocional entre el pasado y lo que cada uno decidió construir con los años.

Gabriel (2018)

En esta película, la trama se centra en Gabriel, quien lidia con conflictos familiares y sociales cuando su identidad y decisiones vitales lo llevan a enfrentarse con su propia historia personal y las expectativas del entorno que lo rodea.

The Sound that Goes Down to Earth (2021)

La película sigue a Domingos Bento, explorando sus luchas personales frente a un contexto social complejo, donde lo íntimo y lo colectivo se entrelazan: su vida, sus relaciones y la forma en que el lugar donde vive marca su existencia.

En series:

O Crime do Padre Amaro

Basada en la novela de Eça de Queiroz, la trama sigue a Amaro, un sacerdote recién llegado que se enamora de Amélia, una joven carismática. A medida que se desarrolla la relación, el dilema entre religión, moralidad y deseo pone en tensión su fe y las normas sociales del entorno.

Bem Me Quer

María Rita vive en una aldea remota con su abuelo, criando cabras y produciendo queso artesanal. Sin recuerdos de sus padres, su vida da un giro cuando aparece un hombre que podría ser su padre biológico, ofreciéndole una nueva oportunidad, pero también llevándola a enfrentarse con su pasado, sus lazos familiares y sus propias dudas.

Tráiler oficial de "Rabo de Peixe"