15 de octubre de 2025
Netflix suma podcasts a su plataforma: cuándo llegará la nueva función

La plataforma de streaming alcanzó un acuerdo con Spotify para incorporar videopodcasts sobre contenidos deportivos y relatos de crímenes.

 Por Luis Calizaya

Aunque Netflix se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de series y películas, recientemente llegó a un acuerdo con Spotify para incorporar videopodcasts a su plataforma. Desde contenidos deportivos hasta programas sobre crímenes y teorías conspirativas, ambas compañías confirmaron que la función se expandirá a nuevos mercados conforme aumente su popularidad.

Los podcasts llegan al streaming: de qué trata el acuerdo entre Netflix y Spotify

Las dos gigantes del entretenimiento, una en el cine y otra en la música, acordaron la llegada de videopodcasts a la “N Roja”. La nueva función debutará a principios de 2026 en Estados Unidos y se prevé que se extienda a otros países a medida que avance la colaboración.

Entre los contenidos disponibles por este acuerdo se incluyen The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, Dissect y Conspiracy Theories, entre otros contendidos sobre estilo de vida. Lauren Smith, vicepresidenta de Licencias de Contenido y Estrategia de Programación de Netflix, destacó que “esta cuidada selección de videopodcasts aporta nuevas voces y perspectivas a Netflix, haciendo que nuestra oferta de entretenimiento sea más emocionante que nunca”.

Por su parte, Roman Wasenmüller, vicepresidente y director de Podcasts de Spotify, subrayó la importancia del trabajo conjunto con Netflix para abrir un nuevo capítulo en el mundo del podcasting y la creación de contenidos: “Junto con Netflix, estamos ampliando el descubrimiento, ayudando a los creadores a llegar a nuevas audiencias y brindando a los fans de todo el mundo la oportunidad de experimentar las historias que aman y descubrir nuevas favoritas. Esto ofrece más opciones a los creadores y abre una oportunidad de distribución completamente nueva”.

