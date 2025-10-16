16 de octubre de 2025
"La vecina perfecta" en Netflix: el conflicto barrial que terminó en una muerte escalofriante

Se trata de un documental basado en hechos reales sobre una madre de cuatro hijos que murió en un caso que conmocionó e indignó a todo Florida en 2023.

 Por Luis Calizaya

Una nueva película documental está dando que hablar en Netflix. Bajo el título La vecina perfecta, sale a la luz un caso de asesinato doméstico que involucró a dos mujeres por un supuesto caso de invasión, aunque todo se trataba de mentiras que ocultaban un trasfondo racista. En poco más de 90 minutos, la trama reconstruye el caso real de Susan Lorincz a través de videos policiales.

La película tuvo su estreno inicial en el Festival de Sundance, donde fue nominada en dos categorías y obtuvo el premio a Mejor Dirección. La crítica destacó su capacidad para reflexionar sobre el racismo desde un relato crudo y difícil de asimilar en un primer momento.

La pel&iacute;cula documental estar&aacute; disponible a partir del 17 de octubre en Netflix.

La película documental estará disponible a partir del 17 de octubre en Netflix.

De qué trata La vecina perfecta de Netflix: historia real

El trágico suceso que culminó con el asesinato de Ajike “AJ” Shantrell Owens tuvo un largo historial de disputas vecinales. Desde enero de 2021, la policía había respondido a decenas de llamadas por conflictos entre Owens, su familia y su vecina, Susan Lorincz, quien se mostraba molesta con los hijos de Owens por jugar afuera y solía dirigirles comentarios ofensivos e insultos raciales.

Pese a las reiteradas denuncias de Lorincz, todo terminó el 2 de junio de 2023 en un tiroteo fatal. Según la reconstrucción policial, antes del asesinato la mujer confrontó a los hijos de Owens, lanzándoles un patín y pinchándolos con un paraguas para herirlos.

Al enterarse del hecho, Owens, de 35 años, acudió a la casa de Lorincz para reclamarle, acompañada por su hijo de 10 años. Mientras llamaba a la puerta, Lorincz, de 58 años, le disparó a través de ella, no sin antes haber llamado minutos antes al 911 por “allanamiento”. Luego, alegó defensa propia al afirmar que Owens intentó derribar la puerta.

Owens murió en el hospital, pese a que un vecino intentó reanimarla con RCP sobre el césped. El caso rápidamente ganó notoriedad mediática debido a las polémicas leyes de defensa propia en Estados Unidos, especialmente en Florida, ya que Lorincz no fue arrestada de inmediato.

"La vecina perfecta": el t&iacute;tulo es un extracto del testimonio policial de Lorincz.

"La vecina perfecta": el título es un extracto del testimonio policial de Lorincz.

No fue hasta el 7 de junio de ese año cuando la policía completó una investigación exhaustiva y la acusó de homicidio involuntario con arma de fuego, negligencia culposa y agresión, descartando la defensa propia. El 16 de agosto, un jurado popular la declaró culpable y fue condenada a 25 años de prisión.

El caso no solo expuso un crimen racista, sino que impulsó a defensores y familiares de Owens a exigir una revisión y posible reforma de las leyes de defensa personal en Florida, al considerar que su aplicación puede ser malinterpretada.

Quiénes producen el documental

La película está producida por Alisa Payne, Gandbhir y Nikon Kwantu para Message Pictures, junto con Sam Bisbee para Park Pictures. En la producción ejecutiva aparecen Sam Pollard (Message Pictures), Soledad O’Brien y Rose Arce (SO’B Productions), Jackie Kelman Bisbee y Wendy Neu (Park Pictures), y Takema Robinson.

Tráiler de "La vecina perfecta"

Embed - LA VECINA PERFECTA | DOCUMENTAL TRAILER ESPAÑOL | 17 Octubre/25 - NETFLIX

