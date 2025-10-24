24 de octubre de 2025
HBO Max estrena 'La hora de la desaparición', la película de terror más impactante de 2025

La película de Zach Cregger ya está disponible para los amantes del cine de terror y misterio, con una duración de poco más de 120 minutos.

 Por Luis Calizaya

Entre los estrenos anunciados por HBO Max para octubre, previo a Halloween, ya está disponible La hora de la desaparición (Weapons), una película de terror dirigida por Zach Cregger. Estrenada a mediados de 2025, la cinta llamó la atención por su propuesta enigmática que involucra a varios niños en un hecho misterioso y perturbador.

Con una duración de 128 minutos, el film cuenta con un reparto destacado que incluye a Josh Brolin, Julia Garner y Benedict Wong, y ha recibido elogios de la crítica por su historia intensa, evitando caer en los clichés habituales del género de horror.

La película de terror estará disponible desde el 24 de octubre en HBO Max.

De qué trata 'La hora de la desaparición' en HBO Max

La historia ocurre en la pequeña comunidad de Maybrook, cuando a las 2:17 de la madrugada desaparecen 17 niños de la misma clase, dejando solo algunos videos que los muestran corriendo con una actitud inquietante hacia la oscuridad. Mientras la policía investiga y los padres se angustian, la maestra de la clase se convierte en la principal sospechosa, aunque descubre la verdad gracias a un alumno que no desapareció.

¿Está basada en hechos reales?

La cinta de terror recibió críticas mayormente positivas y debutó con éxito en cines, recaudando más de 200 millones de dólares a nivel mundial. Zach Cregger, director y guionista, construyó una trama sólida con personajes profundos y verosímiles.

Aunque la historia aborda leyendas de posesiones y brujas, su inspiración proviene de un hecho personal: la muerte de un amigo y colaborador en un accidente vial en 2021, que motivó a Cregger a escribir el guion y canalizar su dolor, según reveló en una entrevista exclusiva con Rolling Stone.

Quién es quién en la película

  • Josh Brolin: Archer Graff.
  • Julia Garner: Justine Gandy.
  • Cary Christopher: Alex Lilly.
  • Alden Ehrenreich: Paul Morgan.
  • Austin Abrams: James.
  • Benedict Wong: Marcus Miller.
  • Amy Madigan: Gladys Lilly.
  • June Diane Raphael: Donna Morgan.
  • Toby Huss: Ed Locke.
Una película de horror inspirado por una tragedia personal.

Más de Josh Brolin: sus series y películas

  • En películas:

No Country for Old Men (2007)

Un hombre encuentra una maleta con dinero tras un negocio de drogas fallido en Texas, desencadenando una persecución mortal con un asesino implacable, mientras un sheriff intenta mantener la ley en un territorio violento y sin piedad.

Avengers: Infinity War (2018)

Los superhéroes del universo Marvel se enfrentan a Thanos, un villano que busca recolectar las Gemas del Infinito para imponer su visión de equilibrio universal, poniendo en riesgo a toda la humanidad.

Sicario (2015)

Una agente del FBI se une a una operación encubierta para combatir el narcotráfico en la frontera entre Estados Unidos y México, enfrentando dilemas morales y la brutal realidad de la guerra contra las drogas.

  • En series:

Outer Range (2022- )

Un ranchero en Wyoming descubre un misterioso abismo en su propiedad, lo que desencadena conflictos familiares y revela secretos sobrenaturales ligados a su tierra y a fuerzas desconocidas.

W.: The Inside Story of the Bush White House (2008)

La miniserie dramatiza la presidencia de George W. Bush, mostrando los desafíos políticos, familiares y personales que marcaron su mandato en los Estados Unidos.

The Stand (2020)

Una plaga mortal arrasa a la humanidad y divide a los sobrevivientes entre el bien y el mal, mientras un grupo intenta reconstruir la sociedad y enfrentar a fuerzas oscuras que buscan dominar el mundo.

Tráiler de 'La hora de la desaparición'

