La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil

Con varios estrenos programados para octubre , Netflix incorporó uno de los más enigmáticos del mes. Basada en la novela homónima de Tamara Trottner , llega la miniserie mexicana “Nadie nos vio partir” , una desgarradora historia de seis episodios que mantiene al público en vilo hasta su cierre final.

El drama familiar sigue a Valeria Goldberg , una mujer que atraviesa una dolorosa separación matrimonial con Leo Saltzman . La situación afecta principalmente a sus hijos, quienes son raptados por su padre como parte de un plan de venganza , trasladándolos a varios países. Valeria emprende entonces una búsqueda frenética para recuperar a sus hijos, en medio de un conflicto que involucra a dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana de los años 60 .

La miniserie se basa en los escritos de Tamara Trottner , cuya novela no solo fue un éxito literario, sino que también revela secretos personales de su infancia, marcada por la pérdida y la venganza , y resuelta finalmente por el amor materno.

Trottner explicó que la trama se inspira en hechos reales : a los cinco años , su padre la secuestró junto a su hermano para vengarse de su madre, llevándolos por tres continentes hasta que a los siete años dejaron de verse. Años después, al reencontrarse, ella preguntó a su padre las razones detrás de aquel acto . Tras conocer su versión y la de su madre, decidió convertir los sucesos en una novela , dejando al lector la elección de qué interpretación considerar.

Quién es quién en la miniserie

Tessa Ía: Valeria Goldberg

Valeria Goldberg Emiliano Zurita: Leo Saltzman

Leo Saltzman Juan Manuel Bernal: Samuel

Samuel Flavio Medina: Moishe

Moishe Alexander Varela: Isaac

Isaac Marion Sirot: Tamara

Un drama familiar para ver en poco tiempo y con un final atroz.

Más series y películas de Tessa Ía:

Películas:

Después de Lucía (2012)

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, Alejandra (Tessa Ía) se muda con su padre a una nueva ciudad. En su escuela, enfrenta el rechazo y el bullying, mientras su padre se hunde en la depresión.

Camino a Marte (2017)

Sinopsis: Una joven llamada María viaja con su madre a una clínica en busca de un tratamiento experimental que podría salvarle la vida. Durante el viaje, se enfrenta a sus miedos y descubre secretos familiares.

Algo Azul (2025)

Sinopsis: Eli (Tessa Ía) se enfrenta a una serie de eventos inesperados que desafían su visión del amor y la vida, mientras navega por las complejidades de las relaciones personales.

Series:

Narcos: México (2018)

Sinopsis: La serie narra el origen del moderno narcotráfico mexicano, centrado en el auge del Cartel de Guadalajara y su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo. Tessa Ía interpreta a Sofía Conesa en esta producción de Netflix.

De brutas, nada (2020–2023)

Sinopsis: Una comedia dramática que sigue a un grupo de amigas en la Ciudad de México mientras navegan por las complejidades de la vida, el amor y la amistad. Tessa Ía interpreta a Vero, una de las protagonistas principales.

Desenfrenadas (2020)

Sinopsis: Tres amigas emprenden un viaje por carretera en busca de libertad y autodescubrimiento. A lo largo del viaje, enfrentan desafíos que ponen a prueba su amistad y sus creencias. Tessa Ía interpreta a una de las amigas en esta serie de Netflix.

Tráiler de "Nadie nos vio partir"