15 de octubre de 2025
{}
La impactante miniserie de Netflix inspirada en un caso de secuestro infantil

En un drama familiar cargado de secretos y poder, llega una producción ambientada en los años 60 que aborda las injusticias sufridas por una madre.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Con varios estrenos programados para octubre, Netflix incorporó uno de los más enigmáticos del mes. Basada en la novela homónima de Tamara Trottner, llega la miniserie mexicana “Nadie nos vio partir”, una desgarradora historia de seis episodios que mantiene al público en vilo hasta su cierre final.

La miniserie mexicana llegó a Netflix el 15 de octubre.

Netflix: de qué trata “Nadie nos vio partir”

El drama familiar sigue a Valeria Goldberg, una mujer que atraviesa una dolorosa separación matrimonial con Leo Saltzman. La situación afecta principalmente a sus hijos, quienes son raptados por su padre como parte de un plan de venganza, trasladándolos a varios países. Valeria emprende entonces una búsqueda frenética para recuperar a sus hijos, en medio de un conflicto que involucra a dos de las familias más poderosas de la comunidad judía mexicana de los años 60.

Origen de la historia: ¿ficción o realidad?

La miniserie se basa en los escritos de Tamara Trottner, cuya novela no solo fue un éxito literario, sino que también revela secretos personales de su infancia, marcada por la pérdida y la venganza, y resuelta finalmente por el amor materno.

Trottner explicó que la trama se inspira en hechos reales: a los cinco años, su padre la secuestró junto a su hermano para vengarse de su madre, llevándolos por tres continentes hasta que a los siete años dejaron de verse. Años después, al reencontrarse, ella preguntó a su padre las razones detrás de aquel acto. Tras conocer su versión y la de su madre, decidió convertir los sucesos en una novela, dejando al lector la elección de qué interpretación considerar.

Quién es quién en la miniserie

  • Tessa Ía: Valeria Goldberg
  • Emiliano Zurita: Leo Saltzman
  • Juan Manuel Bernal: Samuel
  • Flavio Medina: Moishe
  • Alexander Varela: Isaac
  • Marion Sirot: Tamara
Un drama familiar para ver en poco tiempo y con un final atroz.

Más series y películas de Tessa Ía:

  • Películas:

Después de Lucía (2012)

Sinopsis: Tras la muerte de su madre, Alejandra (Tessa Ía) se muda con su padre a una nueva ciudad. En su escuela, enfrenta el rechazo y el bullying, mientras su padre se hunde en la depresión.

Camino a Marte (2017)

Sinopsis: Una joven llamada María viaja con su madre a una clínica en busca de un tratamiento experimental que podría salvarle la vida. Durante el viaje, se enfrenta a sus miedos y descubre secretos familiares.

Algo Azul (2025)

Sinopsis: Eli (Tessa Ía) se enfrenta a una serie de eventos inesperados que desafían su visión del amor y la vida, mientras navega por las complejidades de las relaciones personales.

  • Series:

Narcos: México (2018)

Sinopsis: La serie narra el origen del moderno narcotráfico mexicano, centrado en el auge del Cartel de Guadalajara y su líder, Miguel Ángel Félix Gallardo. Tessa Ía interpreta a Sofía Conesa en esta producción de Netflix.

De brutas, nada (2020–2023)

Sinopsis: Una comedia dramática que sigue a un grupo de amigas en la Ciudad de México mientras navegan por las complejidades de la vida, el amor y la amistad. Tessa Ía interpreta a Vero, una de las protagonistas principales.

Desenfrenadas (2020)

Sinopsis: Tres amigas emprenden un viaje por carretera en busca de libertad y autodescubrimiento. A lo largo del viaje, enfrentan desafíos que ponen a prueba su amistad y sus creencias. Tessa Ía interpreta a una de las amigas en esta serie de Netflix.

Tráiler de "Nadie nos vio partir"

Embed - Nadie nos vio partir | Tráiler oficial | Netflix

