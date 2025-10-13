La nueva película de Netflix con Keira Knightley promete tensión y misterio

Netflix sigue ofreciendo historias para disfrutar durante horas, ya sea a través de series o películas entre los cientos de títulos disponibles en la plataforma . Uno de los más comentados recientemente es " La mujer del camarote 10 ", un thriller protagonizado por Keira Knightley , la recordada actriz de Piratas del Caribe , quien encarna a una periodista atrapada en un crimen en altamar.

Basada en la novela homónima de Ruth Ware , la historia presenta a un grupo de pasajeros sospechosos de asesinato. Knightley interpreta a Lo Blacklock , una periodista que es invitada al viaje inaugural de un lujoso superyate perteneciente al multimillonario Richard Bullmer (Guy Pearce).

Lo que debía ser un viaje promocional se convierte en una pesadilla cuando Lo asegura haber visto cómo la mujer del camarote contiguo al suyo fue empujada al mar . Sin embargo, nadie le cree, ya que todos afirman que esa habitación estaba vacía . Desde ese momento, comienza una desesperada carrera por descubrir la verdad detrás del crimen.

Lo llega al Aurora Borealis atravesando una profunda crisis emocional tras presenciar el asesinato de una testigo clave en un caso de trata. Su amiga y editora, Rowan (Gugu Mbatha-Raw), la anima a aceptar el viaje como una forma de distraerse, pero pronto se verá envuelta en un nuevo misterio.

Tras reencontrarse con su exnovio Ben (David Ajala), Lo se esconde en el camarote 10, donde conoce a una mujer enigmática. Esa misma noche, la ve caer por la borda. Aunque alerta al equipo de seguridad, le aseguran que nadie falta a bordo y que la pasajera de esa cabina había cancelado su viaje.

Convencida de que presenció un asesinato, Lo enfrenta el escepticismo general, que la tilda de confundida o emocionalmente inestable. Sin embargo, una serie de pistas -una fotografía, un mensaje amenazante y un intento de homicidio- confirman que no está equivocada.

El misterio se resuelve cuando Lo descubre que Anne (Lisa Loven Kongsli), la esposa enferma de Richard, fue asesinada y reemplazada por Carrie (Gitte Witt), la misteriosa mujer del camarote 10. Richard, decidido a quedarse con la fortuna de su esposa, utilizó un software de reconocimiento facial para reclutar a la doble y falsificar su testamento. Pero Carrie, arrepentida, intenta liberar a Lo y poner fin al plan que la convirtió en cómplice.

El director Simon Stone explicó que la película aborda la idea patriarcal de que las mujeres son reemplazables: “Esa es la esencia de la historia: cómo la sociedad tiende a tratar a las mujeres como prescindibles”.

Reparto protagónico: quién es quién

Keira Knightley: Laura "Lo" Blacklock

Laura "Lo" Blacklock Guy Pearce: Richard Bullmer

Richard Bullmer Art Malik: Dr. Robert Mehta

Dr. Robert Mehta Gugu Mbatha-Raw: Rowan

Rowan Kaya Scodelario: Grace

Grace Daniel Ings: Adam Sutherland

Más de Keira Knightley: películas y series

Películas

Pride & Prejudice (2005)

Elizabeth Bennet es una joven inteligente y decidida en la Inglaterra del siglo XIX, que junto con sus hermanas debe enfrentarse a las convenciones sociales relativas al matrimonio, la clase social y la reputación. Su relación con Mister Darcy, marcado al principio por el orgullo y los malentendidos, se vuelve el eje central de una historia de amor, enfrentamientos y transformación personal.

Begin Again (2013)

Greta, interpretada por Keira Knightley, es una cantante-compositora en horas bajas cuya vida cambia cuando un ejecutivo del mundo musical en crisis la descubre casi por accidente en Nueva York. Juntos emprenden la producción de un álbum utilizando escenarios públicos improvisados, lo que les permite reconectarse con su arte, superar fracasos previos y enfrentar dilemas creativos y personales.

Colette (2018)

Basada en la vida de la escritora francesa Colette. Ella se casa y escribe novelas que en realidad publica su esposo bajo su nombre. Con el tiempo Colette reclama para sí la autoría de sus obras, lucha por su independencia como escritora y por vivir según sus propios deseos, explorando también su sexualidad y lugares sociales más allá de lo permitido para una mujer de su época.

Series:

Black Doves (Netflix, 2024-…)

Keira Knightley interpreta a Helen Webb, madre, esposa y espía profesional que lleva años filtrando información sensible de gobierno a través de una organización secreta llamada Black Doves. Cuando su amante es asesinado, Helen colabora con un antiguo amigo para descubrir quién lo mató y por qué, enfrentándose a conspiraciones, dilemas morales y peligros crecientes, mientras mantiene su fachada familiar.

The Essex Serpent (próxima serie de Apple TV+)

En un ambiente victoriano, Cora Seaborne (Knightley) escapa de un matrimonio abusivo y se traslada al villorrio de Aldwinter, en Essex. Allí, fascinada por rumores sobre una criatura mítica conocida como el “Essex Serpent”, investigará si esos relatos tienen algo de verdad. La serie mezcla leyenda, ciencia, religión y relaciones humanas en un contexto de misterio histórico.

