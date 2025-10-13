Ranking Netflix Argentina: las series y películas más vistas de la semana

Netflix reveló el ranking de películas y series más vistas en Argentina . El listado sorprende con estrenos recientes, producciones internacionales y propuestas que cautivan a todas las generaciones. Con títulos que van del drama a la acción , la plataforma renueva su catálogo y reafirma su liderazgo en el entretenimiento por streaming .

Un actor desencantado conoce a una camarera sin suerte en París, dando inicio a una inesperada historia de amor. ¿Podrá su romance resistir el peso de la fama?

Streaming Netflix revela el oscuro secreto del asesino BTK en 'Mi padre, el asesino BTK'

La estrella del trap argentino Duki ofrece una mirada íntima a su carrera y a su pasado, desde sus primeras batallas de rap hasta su consagración como ícono de la música urbana.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Rut y Booz (2025)

Una talentosa cantante abandona la escena musical de Atlanta para empezar de nuevo en un pequeño pueblo de Tennessee. Allí encuentra amor y propósito, pero su pasado no tarda en alcanzarla.

El corazón de mi niña (2025)

Tras pasar años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una violenta búsqueda contra el sindicato que secuestró a su hija.

Godzilla y Kong: El nuevo imperio (2024)

La búsqueda de Kong por su especie en la Tierra Hueca desata rivalidades que amenazan la frágil paz que Godzilla mantiene entre monstruos y humanos.

Mil uno (2023)

Recién liberada de prisión, una mujer secuestra a su hijo del sistema de acogida y construye un nuevo hogar para ambos en el Harlem de los años 90.

Sonic 3: La película (2024)

Sonic, Tails y Knuckles deben enfrentarse al poderoso Shadow, cuyo plan para destruir el planeta los lleva al límite.

Quiero bailar con alguien: La historia de Whitney Houston (2022)

Este retrato de la icónica cantante muestra su ascenso desde un coro en Nueva Jersey hasta convertirse en una superestrella mundial.

La maldición de La Llorona (2019)

En el Los Ángeles de los años 70, una madre soltera descubre que las leyendas pueden ser reales cuando una entidad oscura acecha a sus hijos.

netflix portada.jpg Uno por uno, los estrenos más vistos de la semana en Netflix. Foto: web

Las 10 series más vistas en Argentina

Animal – Temporada 1 (2025)

Sin dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una lujosa tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a atender a perros de élite.

Incontrolables – Miniserie (2025)

Un policía de un pequeño pueblo empieza a sospechar que una academia para jóvenes problemáticos y su carismática fundadora esconden un oscuro secreto.

Vientos oscuros – Temporada 1 (2022)

En la nación navajo de los años 70, una serie de crímenes desconectados revelan viejas heridas y secretos enterrados.

Monstruo: La historia de Ed Gein – Temporada 1 (2025)

La perturbadora historia real de Ed Gein, el asesino y profanador que inspiró a varios de los villanos más emblemáticos del cine de terror.

La huésped – Temporada 1 (2025)

Tras una infidelidad, una pareja intenta recomponer su relación, pero la llegada de una misteriosa mujer ligada al pasado de la esposa desata nuevos engaños.

El refugio atómico – Temporada 1 (2025)

Durante un conflicto global, un grupo de multimillonarios se esconde en un búnker de lujo donde resurgen viejas rivalidades familiares.

La casa Guinness – Temporada 1 (2025)

Dublín, 1868. Tras la muerte del patriarca Guinness, sus hijos se disputan el control de la cervecería familiar mientras emergen oscuros secretos.

Vientos oscuros – Temporada 2 (2023)

Leaphorn y Chee se unen nuevamente para cazar a un asesino en el desierto y proteger a su comunidad.

Alice in Borderland – Temporada 3 (2025)

Cuando Usagi es arrastrada de nuevo a Borderland por un profesor sádico, Arisu debe arriesgarlo todo para rescatarla y enfrentarse al Joker.

Bon appétit, majestad – Miniserie (2025)

Una talentosa chef viaja en el tiempo hasta la dinastía Joseon, donde conquista el paladar de un rey tirano mientras intenta sobrevivir en la corte.