Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año

Con estreno programado para este viernes 3 de octubre , "Steve" llega a Netflix para contar una película dramática ambientada en los años 90 sobre la adolescencia y la salud mental . Protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy , la película adapta la obra literaria " Shy ", de Max Porter, y marca el regreso del actor a la pantalla grande con un papel que busca conquistar al público.

La historia sigue a Steve (Murphy) , director de un reformatorio para adolescentes problemáticos , quien también enfrenta sus propios desafíos con la salud mental . Paralelamente, la trama se centra en Shy , uno de los internos , que intenta descubrir su identidad, superar la violencia y la fragilidad del entorno , y encontrar un futuro más allá de su pasado .

El film británico-irlandés tuvo su primera proyección internacional en el Festival de Berlín , donde recibió críticas mixtas . Sin embargo, las reseñas positivas destacaron la actuación de Murphy y la fuerza de la historia . Variety señaló: "Cillian Murphy da la vuelta a los tópicos de los profesores inspiradores en la mejor película del año de Netflix".

Por su parte, EscribiendoCine resaltó la combinación de conmoción y violencia de la historia , enfatizando la sensación de abandono y rabia entre los jóvenes del internado y cómo la película "desnuda la fragilidad de un sistema que prefiere administrar el caos antes que comprenderlo".

Finalmente, Playlist destacó el mensaje central del film: "Un conmovedor homenaje a los hombres y mujeres que sacrifican sus vidas y su cordura por los necesitados; un intenso drama que refleja la afirmación de su protagonista de que 'todo está jodido'".

Quién es quién en la película

Cillian Murphy: Steve

Steve Tracey Ullman: Amanda

Amanda Jay Lycurgo: Shy

Shy Simbi Ajikawo: Shola

Shola Emily Watson: Jenny

Jenny Douggie McMeekin: Andy

Andy Youssef Kerkour: Owen

Cillian Murphy - Netflix (2) "Steve" cuenta con un reparto de alto nivel, entre ellos Emily Watson. Foto: Netflix

Más de Cillian Murphy: series y películas

Series:

Peaky Blinders (2013-2022)

Cillian Murphy interpreta a Thomas Shelby, el astuto y ambicioso líder de una familia de gánsteres en Birmingham, Inglaterra, después de la Primera Guerra Mundial. La serie sigue su ascenso en el mundo del crimen, sus conflictos familiares y su relación con la política y la ley.

The Island (2005)

Aunque es más un telefilme que serie, Murphy interpreta a un hombre atrapado en una isla con otros supervivientes, explorando temas de supervivencia, desesperación y liderazgo en un entorno hostil.

The Doctor Who Experience (2009)

Cillian Murphy apareció en un episodio especial de la franquicia Doctor Who relacionado con la experiencia interactiva del show, interpretando un papel clave dentro de un segmento dramático de la serie.

Películas:

28 Days Later (2002)

Murphy interpreta a Jim, un hombre que despierta de un coma para descubrir que Gran Bretaña ha sido devastada por un virus que convierte a las personas en zombis rabiosos. La película sigue su lucha por sobrevivir y encontrar otros supervivientes.

Inception (2010)

Murphy interpreta a Robert Fischer Jr., el heredero de un imperio empresarial, objetivo de un grupo de expertos en el arte de la extracción de ideas a través de los sueños. La película explora la manipulación de la mente y la realidad onírica.

Oppenheimer (2023)

Murphy encarna a J. Robert Oppenheimer, el físico teórico que lideró el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial y fue fundamental en la creación de la primera bomba atómica. La película explora su genio, dilemas éticos y el impacto histórico de sus acciones.

Tráiler oficial de "Steve"