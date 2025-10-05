5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
streaming

"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

De origen brasileño, la nueva propuesta de la plataforma se perfila como el plato fuerte para los espectadores más sensibles. Descubrí la historia completa en la nota.

Caramelo en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

Foto: Netflix
 Por Luis Calizaya

Cuando una película combina tristeza y melancolía, es casi seguro que logre sacar alguna lágrima. Así lo asegura Netflix con el próximo lanzamiento del film brasileño "Caramelo", en el que un joven chef y un perro callejero deben aprender a convivir, mientras una tragedia personal los hace inseparables.

Netflix: de qué trata "Caramelo"

Pedro es un joven chef que sueña con superarse y abrir su propio restaurante. Todo parecía ir por buen camino, hasta que recibe la noticia de que padece una enfermedad inesperada. A pesar de los desafíos personales y profesionales, su vida cambia con la llegada de Caramelo, un perro callejero que lo hará ver el mundo con otros ojos y encontrar esperanza donde parecía no haberla.

Lee además
Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina video
streaming

Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina
Cine con sabor a Mendoza: cinco películas de la provincia que no podés perderte video
Las imperdibles

Cine con sabor a Mendoza: cinco películas de la provincia que no podés perderte
Caramelo - Netflix
Desde la salida del tr&aacute;iler, muchos comentarios anticipan l&aacute;grimas por "Caramelo".

Desde la salida del tráiler, muchos comentarios anticipan lágrimas por "Caramelo".

¿"Caramelo" está basada en una historia real?

Con el tráiler ya revelado y su tono emotivo y reflexivo, Netflix y la productora Migdal Films no han confirmado si la historia de Caramelo se basa en hechos reales. Sí dejaron en claro que la película forma parte de una campaña solidaria a favor de la adopción de perros callejeros.

Para darle un toque especial, la historia rinde homenaje a la raza del vira-lata caramelo, un perro mestizo de Brasil que pasó de ser símbolo de abandono a representar la diversidad y autenticidad cultural del país vecino.

¿Cuándo se estrena "Caramelo" en Netflix?

La película brasileña se estrenará oficialmente el próximo 8 de octubre (miércoles) en Netflix, a partir de la medianoche.

Reparto de la película

  • Rafael Vitti: Pedro
  • Ademara
  • Carolina Ferraz: Martha
  • Arianne Botelho: Camila
  • Ademara Barros: Paula
  • Kelzy Ecard: Neide
  • Bruno Vinicius: Léo
  • Roger Gobeth: Ivan

Tráiler de "Caramelo"

Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

HBO Max suma a su catálogo la mejor película de terror de 2025

Cine y medio ambiente: las 5 películas que inspiran a cuidar el planeta

Cillian Murphy llega a Netflix con su película más impactante del año

Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan

La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

Cuándo se estrena en HBO Max "Una batalla tras otra", la película con Leonardo DiCaprio

Cuándo se estrena la secuela de Peaky Blinders en Netflix

La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros

LO QUE SE LEE AHORA
Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina video
streaming

Qué ver este fin de semana en Netflix: las 10 mejores series y películas más vistas en Argentina

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Por Marcelo López Álvarez
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala