"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados

Cuando una película combina tristeza y melancolía, es casi seguro que logre sacar alguna lágrima. Así lo asegura Netflix con el próximo lanzamiento del film brasileño "Caramelo", en el que un joven chef y un perro callejero deben aprender a convivir, mientras una tragedia personal los hace inseparables.
Netflix: de qué trata "Caramelo"
Pedro es un joven chef que sueña con superarse y abrir su propio restaurante. Todo parecía ir por buen camino, hasta que recibe la noticia de que padece una enfermedad inesperada. A pesar de los desafíos personales y profesionales, su vida cambia con la llegada de Caramelo, un perro callejero que lo hará ver el mundo con otros ojos y encontrar esperanza donde parecía no haberla.
Desde la salida del tráiler, muchos comentarios anticipan lágrimas por "Caramelo".
Foto: Netflix
¿"Caramelo" está basada en una historia real?
Con el tráiler ya revelado y su tono emotivo y reflexivo, Netflix y la productora Migdal Films no han confirmado si la historia de Caramelo se basa en hechos reales. Sí dejaron en claro que la película forma parte de una campaña solidaria a favor de la adopción de perros callejeros.
Para darle un toque especial, la historia rinde homenaje a la raza del vira-lata caramelo, un perro mestizo de Brasil que pasó de ser símbolo de abandono a representar la diversidad y autenticidad cultural del país vecino.
¿Cuándo se estrena "Caramelo" en Netflix?
La película brasileña se estrenará oficialmente el próximo 8 de octubre (miércoles) en Netflix, a partir de la medianoche.