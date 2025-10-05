"Caramelo" en Netflix: la emotiva película que rinde homenaje a los perros abandonados Foto: Netflix

Cuando una película combina tristeza y melancolía, es casi seguro que logre sacar alguna lágrima. Así lo asegura Netflix con el próximo lanzamiento del film brasileño "Caramelo", en el que un joven chef y un perro callejero deben aprender a convivir, mientras una tragedia personal los hace inseparables.

Netflix: de qué trata "Caramelo" Pedro es un joven chef que sueña con superarse y abrir su propio restaurante. Todo parecía ir por buen camino, hasta que recibe la noticia de que padece una enfermedad inesperada. A pesar de los desafíos personales y profesionales, su vida cambia con la llegada de Caramelo, un perro callejero que lo hará ver el mundo con otros ojos y encontrar esperanza donde parecía no haberla.

Caramelo - Netflix Desde la salida del tráiler, muchos comentarios anticipan lágrimas por "Caramelo". Foto: Netflix ¿"Caramelo" está basada en una historia real? Con el tráiler ya revelado y su tono emotivo y reflexivo, Netflix y la productora Migdal Films no han confirmado si la historia de Caramelo se basa en hechos reales. Sí dejaron en claro que la película forma parte de una campaña solidaria a favor de la adopción de perros callejeros.

Para darle un toque especial, la historia rinde homenaje a la raza del vira-lata caramelo, un perro mestizo de Brasil que pasó de ser símbolo de abandono a representar la diversidad y autenticidad cultural del país vecino.

¿Cuándo se estrena "Caramelo" en Netflix? La película brasileña se estrenará oficialmente el próximo 8 de octubre (miércoles) en Netflix, a partir de la medianoche. Reparto de la película Rafael Vitti: Pedro

Carolina Ferraz: Martha

Camila Ademara Barros: Paula

Neide Bruno Vinicius: Léo

Léo Roger Gobeth: Ivan

