4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
HBO Max suma a su catálogo la mejor película de terror de 2025

La nueva película sorprendió a la crítica tras una larga espera, con una propuesta que combina terror, acción y un fuerte componente dramático.

 Por Luis Calizaya

Aunque no es su especialidad, HBO Max suele ofrecer historias de terror con distintos matices. La plataforma suma ahora un estreno que revive una de las sagas apocalípticas más impactantes de los años 2000, dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland: 28 Años Después (también conocida como Exterminio: La evolución).

28 años después (1).png
Tras su estreno, "28 a&ntilde;os despu&eacute;s" logr&oacute; ser un &eacute;xito taquillero en cines en pocas semanas.

Tras su estreno, "28 años después" logró ser un éxito taquillero en cines en pocas semanas.

De qué trata 28 Años Después, lo nuevo de HBO Max

La historia comenzó en 2003 con 28 Días Después, una película que mostró una aterradora epidemia de rabia que convirtió a los humanos en bestias, desatando un desastre en pleno Londres y expandiéndose rápidamente por toda Gran Bretaña.

En 2007 llegó la segunda película, 28 Semanas Después, donde una familia intenta reunirse en una zona de cuarentena bajo la custodia del ejército estadounidense. Lo que parecía un control eficaz se desmorona y el virus cruza fronteras hacia Francia, dejando un final trágico para Europa.

Tras más de dos décadas, la tercera entrega, 28 Años Después, sigue a un grupo de supervivientes que intenta reconstruir la sociedad. Entre ellos están Jamie y su hijo Spike, quienes salen de la zona segura para buscar recursos, pero en su regreso surgen conflictos por la enfermedad de la madre.

Aunque el final de esta entrega generó opiniones divididas, se espera que la historia continúe con dos nuevas entregas, la primera de las cuales llegará el 16 de enero de 2026 bajo el título 28 Años Después: El Templo de Huesos.

Embed - Exterminio: El Templo de Huesos | Tráiler Oficial

Qué dijo la crítica especializada

El estreno del film en salas de cine fue un éxito taquillero, recaudando a nivel mundial 151,2 millones de dólares frente a un presupuesto de 60 millones de dólares. Aunque el público señaló algunos aspectos a mejorar, la crítica profesional celebró el regreso de la saga con nuevos personajes y elementos que enriquecen la trama.

"Danny Boyle regresa para llevar la franquicia de terror a un nuevo territorio. (...) Una mezcla satisfactoria de viejos horrores y nuevas ideas", destacó ScreenDaily.

Por su parte, Telegraph señaló: "Una visión aterradora de Reino Unido replegándose sobre sí misma (...) La mejor película de Danny Boyle en 15 años (...) Puntuación: 3 sobre 5".

Empire afirmó: "La secuela que necesitábamos es tanto la película que esperas como la que no. Hay sangre, pero también vísceras de verdad, cerebro y corazón: cine visceral empapado de vísceras".

Mientras tanto, Variety concluyó: "Danny Boyle revive y evoluciona radicalmente su exitosa saga de terror (...) Normalmente buscamos catarsis en el entretenimiento cargado de adrenalina, pero este emocionante reinicio de la franquicia también arroja luz".

Reparto completo

  • Jodie Comer: Isla
  • Aaron Taylor: Johnson: Jamie
  • Ralph Fiennes: doctor Ian Kelson
  • Alfie Williams: Spike
  • Jack O'Connell: Sir Jimmy Crystal
  • Edvin Ryding: Erik Sundqvist
  • Christopher Fulford: Sam

Tráiler oficial de "28 años después"

Embed - 28 AÑOS DESPUÉS. Tráiler oficial en español HD. Exclusivamente en cines.

