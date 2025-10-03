La serie de Netflix sobre Ed Gein: el asesino que transformó cadáveres en objetos macabros

Una trama oscura, con tintes poéticos sobre crímenes macabros , Netflix presenta la nueva entrega de la franquicia Monstruo , creación de Ryan Murphy , que relata la historia de Ed Gein , un hombre que cometió pocos asesinatos pero cuyos actos horrorizaron a un pequeño pueblo de Wisconsin al transformar restos humanos en macabras “ obras de arte ”.

Con ocho episodios disponibles desde las 4.00 de la mañana , la miniserie revela la verdadera cara de uno de los homicidas más recordados de los años 50 en Estados Unidos, al igual que Jeffrey Dahmer y los hermanos Lyle y Erik Menéndez .

La historia sigue a un hombre que vivía en el Wisconsin rural de los años cincuenta . Tras la muerte repentina de su madre , cayó en la soledad y, llevado por la obsesión y la psicosis , desarrolló un gusto por crímenes perversos que marcaron un antes y un después en la ciudad de Plainfield y en la sociedad norteamericana .

Muchos usuarios destacaron la gran interpretación de Charlie Hunnam como Ed Gein en "Monstruo".

Edward Theodore Gein , nacido el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse , fue conocido como el “ Carnicero de Plainfield ” o el “ Asesino de Mujeres Muertas ”. Cometió al menos dos asesinatos confirmados y profanó múltiples tumbas .

Criado en una granja aislada, sufrió violencia de su padre alcohólico y los sermones fanáticos de su madre, quien lo marcó con una visión negativa hacia las mujeres. Su hermano murió en un incendio en 1944 en circunstancias nunca aclaradas.

Tras la muerte de su madre en 1945, Gein quedó solo y dio rienda suelta a sus traumas: profanó al menos nueve tumbas de mujeres, de las que utilizaba piel y restos humanos para confeccionar un disfraz macabro con el que intentaba “revivir” la presencia de su progenitora.

Los asesinatos de Mary Hogan (1954) y Bernice Worden (1957) destaparon la magnitud de sus crímenes. La policía descubrió a Worden decapitada y colgada en el cobertizo de la granja, además de múltiples objetos elaborados con restos humanos: desde lámparas hechas con cráneos hasta un tambor de piel.

Ed Gein - Netflix (1) La historia de Ed Gein es una nueva apuesta de Ryan Murphy, creador y director de la franquicia "Monstruo". Foto: web

Aunque se esperaba la pena de muerte, Gein fue declarado inimputable por esquizofrenia y confinado en hospitales psiquiátricos, donde murió en 1984 a los 77 años.

Su vida y crímenes inspiraron en 1974 la película “La masacre de Texas” y al icónico personaje de Leatherface.

Reparto de la miniserie

Charlie Hunnam: Ed Gein

Ed Gein Laurie Metcalf: Augusta Gein

Augusta Gein Tom Hollander: Alfred Hitchcock

Alfred Hitchcock Olivia Williams: Alma Reville

Alma Reville Suzanna Son: Adeline Watkins

Adeline Watkins Joey Pollari

Tyler Jacob Moore

Vicky Krieps

Robin Weigert

Lesley Manville

Will Brill

Más series y películas con Charlie Hunnam

Series

1. Sons of Anarchy (2008–2014)

Charlie Hunnam interpreta a Jax Teller, vicepresidente (y luego presidente) del club de motociclistas SAMCRO. La serie sigue sus dilemas entre la lealtad al club, su familia y la búsqueda de un futuro diferente. Con mezcla de acción, drama y traiciones, es una de sus actuaciones más icónicas.

2. Shantaram (2022) – Apple TV+

Basada en la novela homónima, Hunnam es Lin Ford, un fugitivo australiano que huye a Bombay en los años 80. Allí se adentra en el submundo criminal de la ciudad mientras busca redención y un nuevo propósito en la vida.

3. Undeclared (2001–2002)

En esta comedia juvenil creada por Judd Apatow, Charlie Hunnam interpreta a Lloyd Haythe, un estudiante británico carismático y algo mujeriego. La serie sigue las aventuras de un grupo de universitarios en su primer año, con un tono ligero y fresco.

Películas

1. Pacific Rim (2013)

Hunnam es Raleigh Becket, un piloto de Jaegers, enormes robots diseñados para combatir a los monstruos Kaiju que amenazan la humanidad. Dirigida por Guillermo del Toro, combina acción, ciencia ficción y espectaculares batallas.

2. The Lost City of Z (2016)

Aquí interpreta a Percy Fawcett, un explorador británico que en la década de 1920 se adentra en la selva amazónica en busca de una ciudad perdida. La película mezcla aventura y drama histórico con un aire épico.

3. King Arthur: Legend of the Sword (2017)

Hunnam da vida al mítico Rey Arturo, en una versión moderna y con mucho estilo dirigida por Guy Ritchie. La trama sigue a un joven Arturo que desconoce su linaje real hasta que logra empuñar la legendaria espada Excalibur y enfrenta su destino.

Tráiler de "Monstruo: La historia de Ed Gein"