Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

Por Analía Martín







Netflix anunció oficialmente que la cuarta temporada de Bridgerton llegará en 2026 y la fiebre de los fanáticos de todo el mundo se encendió. La producción terminó su rodaje en junio de 2025 y actualmente se encuentra en posproducción. Además, la plataforma de streaming confirmó que la serie tendrá quinta y sexta entrega, asegurando continuidad a este éxito global.

Fecha de estreno y lo que se sabe La temporada cuatro se estrenará en algún momento de 2026. Aunque la plataforma no dio una fecha exacta, se especula con un lanzamiento a principios de año, posiblemente en enero o febrero, cerca del Día de San Valentín. Esta teoría se apoya en la publicación del libro relacionado con la temporada, An Offer from a Gentleman, que verá la luz en enero de 2026.

Embed La trama: el turno de Benedict La historia girará en torno a Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. El segundo hijo de la familia vivirá un romance al mejor estilo Cenicienta con la misteriosa “Dama de Plata”. Este personaje, encarnado por Yerin Ha, es en realidad Sophie Beckett, una doncella con secretos que cambiarán el destino de ambos. Intrigas sociales, bailes de máscaras y desafíos amorosos serán el eje de los ocho episodios.

Entre las novedades destacan Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, que se suman con papeles aún bajo reserva. Además de Thompson y Ha como protagonistas, la temporada contará con el regreso de varios rostros ya conocidos:

Jonathan Bailey (Anthony)

Simone Ashley (Kate)

Nicola Coughlan (Penelope)

Luke Newton (Colin)

Claudia Jessie (Eloise)

Hannah Dodd (Francesca)

Ruth Gemmell (Violet)

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Golda Rosheuvel (Reina Charlotte) Embed Un futuro asegurado en Netflix La showrunner Jess Brownell continúa al frente de la producción, garantizando la coherencia narrativa del universo Bridgerton. Además, Netflix ya renovó la serie por dos temporadas más, lo que confirma que habrá muchas más historias de la familia que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Con el estreno de la cuarta temporada, la serie busca repetir el furor que ya generó en sus entregas anteriores y reafirmar a Netflix como uno de los gigantes del streaming en materia de dramas de época.

