2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Estrenos en streaming

Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

Netflix confirmó el estreno de la cuarta temporada de la serie Bridgerton. Conocé la fecha, la trama y los detalles que ya salieron a la luz.

Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

Cuándo se estrena en Netflix la nueva temporada de Bridgerton

 Por Analía Martín

Netflix anunció oficialmente que la cuarta temporada de Bridgerton llegará en 2026 y la fiebre de los fanáticos de todo el mundo se encendió. La producción terminó su rodaje en junio de 2025 y actualmente se encuentra en posproducción. Además, la plataforma de streaming confirmó que la serie tendrá quinta y sexta entrega, asegurando continuidad a este éxito global.

Fecha de estreno y lo que se sabe

La temporada cuatro se estrenará en algún momento de 2026. Aunque la plataforma no dio una fecha exacta, se especula con un lanzamiento a principios de año, posiblemente en enero o febrero, cerca del Día de San Valentín. Esta teoría se apoya en la publicación del libro relacionado con la temporada, An Offer from a Gentleman, que verá la luz en enero de 2026.

Lee además
Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan
Streaming

Netflix en octubre: todas las series y películas que se estrenan
Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico video
Streaming

Un documental de Netflix revela los secretos de la prostitución y el narcotráfico
Embed

La trama: el turno de Benedict

La historia girará en torno a Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson. El segundo hijo de la familia vivirá un romance al mejor estilo Cenicienta con la misteriosa “Dama de Plata”. Este personaje, encarnado por Yerin Ha, es en realidad Sophie Beckett, una doncella con secretos que cambiarán el destino de ambos. Intrigas sociales, bailes de máscaras y desafíos amorosos serán el eje de los ocho episodios.

Entre las novedades destacan Katie Leung, Michelle Mao e Isabella Wei, que se suman con papeles aún bajo reserva. Además de Thompson y Ha como protagonistas, la temporada contará con el regreso de varios rostros ya conocidos:

  • Jonathan Bailey (Anthony)
  • Simone Ashley (Kate)
  • Nicola Coughlan (Penelope)
  • Luke Newton (Colin)
  • Claudia Jessie (Eloise)
  • Hannah Dodd (Francesca)
  • Ruth Gemmell (Violet)
  • Adjoa Andoh (Lady Danbury)
  • Golda Rosheuvel (Reina Charlotte)
Embed

Un futuro asegurado en Netflix

La showrunner Jess Brownell continúa al frente de la producción, garantizando la coherencia narrativa del universo Bridgerton. Además, Netflix ya renovó la serie por dos temporadas más, lo que confirma que habrá muchas más historias de la familia que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo.

Con el estreno de la cuarta temporada, la serie busca repetir el furor que ya generó en sus entregas anteriores y reafirmar a Netflix como uno de los gigantes del streaming en materia de dramas de época.

Temas
Seguí leyendo

Netflix estrena la temporada 3 de "Alice in Borderland": esto es lo que tenés que saber

Llega a Netflix "La casa Guinness": una serie de dramas familiares y ambición de poder

La inquietante miniserie de Netflix que acaba de estrenarse y ya es tendencia

Las mejores series de thrillers psicológicos que te mantendrán en vilo

La película animada ideal para ver en familia y que dura menos de 90 minutos

Cuándo se estrena en HBO Max "Una batalla tras otra", la película con Leonardo DiCaprio

De qué trata "Belén", la película argentina que competirá en los Premios Oscar

¿Dónde ver Marvel Zombies en Argentina? Sangre y acción con superhéroes

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Por Aconcagua Radio